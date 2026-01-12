Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Jan 2026 9:10 AM IST
    സൗ​ദി വി​ന്റർ പ്രോ​ഗ്രാം

    റി​യാ​ദി​ലെ​യും ദ​റ​ഇ​യ​യി​ലെ​യും ടൂ​റി​സ്​​റ്റ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെത്തി മ​ന്ത്രി
    സൗ​ദി വി​ന്റർ പ്രോ​ഗ്രാം
    റി​യാ​ദി​ലെ​യും ദ​റ​ഇ​യ​യി​ലെ​യും ടൂ​റി​സ്​​റ്റ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഖ​തീ​ബ്

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വേ​കു​ന്ന ‘വി​ന്റ​ർ ഇ​ൻ എ​ലൈ​വ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഖ​തീ​ബ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. റി​യാ​ദ്, ദ​റ​ഇ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കി​യ ആ​റോ​ളം പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ധ്യ റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ശൈ​ത്യ​കാ​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ അ​ൽ ദി​റ വി​ൻ​റ​ർ, റി​യാ​ദ് സീ​സ​ണി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യ ബൊ​ളി​വാ​ഡ് സി​റ്റി, റി​യാ​ദ് സീ​സ​ണി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ​തും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​തു​മാ​യ ‘ഫ്ല​യി​ങ് ഓ​വ​ർ സൗ​ദി’ റൈ​ഡ്, ച​രി​ത്ര ന​ഗ​ര​മാ​യ ദി​ർ​ഇ​യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ശൈ​ത്യ​കാ​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വാ​ദി ഹ​നീ​ഫ​യി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​ര​മ​ണീ​യ​മാ​യ മ​ല​യി​ടു​ക്കു​ക​ളും പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന മി​ൻ​സാ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സ്​​റ്റ്​ ഡെ​സ്​​റ്റി​നേ​ഷ​നാ​യി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി വി​ന്റ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് വ​ലി​യ ജ​ന​പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

