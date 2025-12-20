Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:21 AM IST

    സൗ​ദി വ​ന്യ​ജീ​വി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ക​രു​ത​ൽ; അൽ സൗദയിലെ വംശനാശ ഭീഷണിയിലായ പക്ഷികൾക്ക് സംരക്ഷണം

    സൗ​ദി വ​ന്യ​ജീ​വി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ക​രു​ത​ൽ; അൽ സൗദയിലെ വംശനാശ ഭീഷണിയിലായ പക്ഷികൾക്ക് സംരക്ഷണം
    അ​ബ​ഹ​യി​ലെ അ​ൽ സൗ​ദ പ​ർ​വ​തനി​ര​ക​ളി​ൽ വം​ശനാ​ശ

    ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    അ​സീ​ർ: വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​രു​ക്കി സൗ​ദി വ​ന്യ​ജീ​വി അ​തോ​റി​റ്റി. ഗ്രീ​ൻ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് പ​ദ്ധ​തി, നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെൻറ്​ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ വ​ന്യ​ജീ​വി അ​തോ​റി​റ്റി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ​ര​പി​ടി​യ​ൻ പ​ക്ഷി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷ​ണ ക​വ​ച​വും ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യു​മൊ​രു​ക്കി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു.

    ഇ​ത്ത​രം ജീ​വി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പ​ന​മാ​ക്കാ​നും അ​ൽ സൗ​ദ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ദ്ധ​തി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. മൂ​ന്ന് ഗ്രി​ഫ​ൺ ക​ഴു​ക​ന്മാ​ർ, പ്രാ​പ്പി​ടി​യ​ൻ പ​രു​ന്ത്, അ​റേ​ബ്യ​ൻ സ്കോ​പ്‌​സ് ഔ​ൾ, യു​റേ​ഷ്യ​ൻ സ്പാ​രോ​ഹോ​ക്ക് എ​ന്നീ പ​ക്ഷി​ക​ൾ ഇ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം പു​ന​ര ധി​വ​സി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്. പ​ക്ഷി​ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ ത​യാറാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ‘അ​ക്ലി​മൈ​സേ​ഷ​ന്’ വി​ധേ​യ​മാ​യി.

    വി​സ്‌​മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രി​ട​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ കു​ന്നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​ൽ സൗ​ദ. അ​ബ​ഹ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 28 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​രം ക​യ​റി​യാ​ൽ പ്ര​കൃ​തി സു​ന്ദ​ര മ​ല​മ്പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ അ​ൽ സൗ​ദ​യു​ടെ ഉ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്താം. സ​മു​ദ്ര നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 3015 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളാ​ൽ വ​ല​യം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്. ഇ​വി​ടെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ​ർ​വ​ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ച​ല​ന​വും പെ​രു​മാ​റ്റ​വും അ​തോ​റി​റ്റി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും.

    പ്ര​കൃ​തി ര​മ​ണീ​യ​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും അ​നു​ഗൃ​ഹീ​ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​വാ​നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ധാ​രാ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ കാ​ല​വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ​ക്കു​റെ എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തും ത​ണു​പ്പ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് പോ​ലും അ​ൽ സൗ​ദ​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 15 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
