    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:38 AM IST

    സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: ജി​സാ​ൻ സോ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: ജി​സാ​ൻ സോ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ ജി​സാ​ൻ സോ​ൺ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    മ​ക്ക: 'പ്ര​യാ​ണം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 15-ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ പ്ര​വാ​സി നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ 259 പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി ജി​സാ​ൻ സോ​ൺ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    മ​ക്ക​യി​ലെ അ​ന്ത​ലു​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലാ​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ 196 പോ​യി​ന്റു​ക​ളോ​ടെ ജി​ദ്ദ സി​റ്റി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, 151 പോ​യി​ന്റോ​ടെ മ​ദീ​ന മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ, സോ​ൺ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച 11 സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 300-ഓ​ളം പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​രെ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച 'പേ​പ്പ​ർ​ലെ​സ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്' എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക്യാ​മ്പ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 86 പോ​യി​ന്റ് നേ​ടി ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​പ്പോ​ൾ മ​ക്ക (55 പോ​യി​ന്റ്) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​സീ​ർ (49 പോ​യി​ന്റ്) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ജി​സാ​ൻ സോ​ണി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ​ഹി​നെ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും മ​ദീ​ന സോ​ണി​ലെ ആ​സി​ഫി​നെ സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി മ​ദീ​ന സോ​ണി​ലെ മും​താ​സ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ശി​ഹാ​ബ് പൊ​യ്ത്തും​ക​ട​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് ശ​ബീ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് കു​റ്റ്യാ​ടി, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​ലാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പു​ത്തൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​ന്നു. ഷാ​ഫി ബാ​ഖ​വി, ക​ബീ​ർ ചൊ​വ്വ, ഫ​ഹ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

