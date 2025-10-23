Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് ക​ലാല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ച​രി​ത്ര പ​ഠ​ന സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി

    സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് ക​ലാല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ച​രി​ത്ര പ​ഠ​ന സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ 'മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ന്‍ മാ​ല: ച​രി​ത്രം,ഭാ​ഷ,സാ​ഹി​ത്യം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ഠ​ന സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. അ​റ​ബി മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ കാ​വ്യ​മാ​യ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ന്‍ മാ​ല​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും, കേ​ര​ളീ​യ മു​സ് ലിം ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ല​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​വും സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​ര​ളം ഫോ​ക്‌​ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സ​ഖാ​ഫി പു​ന്ന​ത്ത് പ​ഠ​ന​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് ഷ​ബീ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ല​യം സാ​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ 'ക​ലാ​ശാ​ല ' നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മൈ​ർ മു​ണ്ടോ​ളി ക​ലാ​ശാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ക​ലാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ബീ​ർ ചൊ​വ്വ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ മ​ദാ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

