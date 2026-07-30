Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി-​ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 July 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 7:40 AM IST

    സൗ​ദി-​ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി: ഇ​​നി ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ​യും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ലൂ​ടെ​യും സൗ​ദി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി-​ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി: ഇ​​നി ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ​യും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ലൂ​ടെ​യും സൗ​ദി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി, ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ‘സി​ഹ വെ​ർ​ച്വ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി’​യും ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു.

    സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ ജ​ലാ​ജി​​ലിെൻറ ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി കൈ​വ​രി​ച്ച വ​ലി​യ വി​ജ​യ​ത്തി​െൻറ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി.

    ' വി​ഷ​ൻ 2030' വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ലി​യ ക​രു​ത്താ​കും.


    ഇ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്താ​ണ് ലാ​ഭം?

    സൗ​ദി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം നാ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും: ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്ഥാ​നി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​നി നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സൗ​ദി​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​വും ചി​കി​ത്സ​യും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​വും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ത​മ്മി​ൽ അ​റി​വു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാം: സൗ​ദി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ഴി​വും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും മ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​ഠി​ക്കാ​നും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​ത് വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:soudinews
    News Summary - സൗ​ദി-​ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി: ​നി ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ​യും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ലൂ​ടെ​യും സൗ​ദി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും
    Similar News
    Next Story
    X