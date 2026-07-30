സൗദി-ഉസ്ബകിസ്താൻ പദ്ധതി: ഇനി ഫോണിലൂടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെയും സൗദി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭിക്കുംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ‘സിഹ വെർച്വൽ ആശുപത്രി’യും ഉസ്ബകിസ്താനിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും തമ്മിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള മികച്ച ചികിത്സാ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു.
സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഫഹദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ജലാജിലിെൻറ ഉസ്ബകിസ്താൻ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ആരോഗ്യരംഗത്ത് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സൗദി കൈവരിച്ച വലിയ വിജയത്തിെൻറ തുടർച്ചയായാണ് ഈ പദ്ധതി.
' വിഷൻ 2030' വഴി രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ പങ്കാളിത്തം വലിയ കരുത്താകും.
ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലാഭം?
സൗദി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം നാട്ടിലിരുന്ന് ലഭിക്കും: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇനി നാട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ സൗദിയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശവും ചികിത്സയും രോഗനിർണയവും 24 മണിക്കൂറും ഓൺലൈനായി വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാകും.
ഡോക്ടർമാർ തമ്മിൽ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാം: സൗദിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കഴിവും അനുഭവസമ്പത്തും ഉസ്ബകിസ്താനിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റ് മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർക്കും പഠിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഇത് വഴിതുറക്കുന്നു.
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