മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സൗദി-യു.എസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 24 Feb 2026 3:04 PM IST
Updated Ondate_range 24 Feb 2026 3:04 PM IST
മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സൗദി-യു.എസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർtext_fields
bookmark_border
News Summary - Saudi, US foreign ministers discuss regional developments
റിയാദ്: സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ബിൻ അബ്ദുള്ള ചൊവ്വാഴ്ച അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അവലോകനം ചെയ്തു. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന വിവിധ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരു സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിെൻറ പ്രാധാന്യവും സംഭാഷണത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story