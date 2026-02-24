Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 3:04 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 3:04 PM IST

    മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സൗദി-യു.എസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ

    text_fields
    bookmark_border
    ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വിലയിരുത്തി
    മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സൗദി-യു.എസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ബിൻ അബ്​ദുള്ള ചൊവ്വാഴ്ച അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അവലോകനം ചെയ്തു. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന വിവിധ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരു സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതി​െൻറ പ്രാധാന്യവും സംഭാഷണത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:foreign ministersSaudi Newsdiscusssaudi regional development
    News Summary - Saudi, US foreign ministers discuss regional developments
    Similar News
    Next Story
    X