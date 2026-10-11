കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം; വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആഹ്വാനംtext_fields
ദമ്മാം: വൈറസ് വ്യാപന സീസൺ ആരംഭിച്ചതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാലാവസ്ഥാപരമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിച്ച പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കാലാവസ്ഥാ ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്കും റെസ്പിറേറ്ററി സിങ്കീഷ്യൽ വൈറസിനും (ആർ.എസ്.വി) എതിരായ വാക്സിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു. സെഹത്തി ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി മുൻകൂട്ടി സമയം ബുക്ക് ചെയ്ത് വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കാമെന്നും, ഗുരുതരമായ രോഗബാധയും അതിന്റെ സങ്കീർണതകളും കുറയ്ക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചകളിൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവേശനങ്ങൾ മുൻകാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 30 ശതമാനം വർധിച്ചതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
സീസണിൽ വിവിധ വൈറസുകളുടെ സജീവത ഉയർന്നതോടെയാണ് ഈ വർധനവ് ഉണ്ടായതെന്നും വിശദീകരിച്ചു.
കൈകളുടെ ശുചിത്വം കൃത്യമായി പാലിക്കുക, ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ശരിയായ മര്യാദകൾ പിന്തുടരുക, അടച്ചിട്ട ഇടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, ശ്വാസകോശ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നിവ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പ്രതിരോധ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് മന്ത്രാലയം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്. സമൂഹാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
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