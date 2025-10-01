Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 1:14 PM IST

    സൗ​ദി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ ചെ​യ്യാം; ബാ​ഗേ​ജ് നേ​രി​ട്ട് കൈ​പ്പ​റ്റും

    സൗ​ദി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ ചെ​യ്യാം; ബാ​ഗേ​ജ് നേ​രി​ട്ട് കൈ​പ്പ​റ്റും
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സാ​യ 'സൗ​ദി​യ'​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഹാ​ൻ​ഡ്‍ലി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ 'സൗ​ദി ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മ്പ​നി'​യും (എ​സ്.​ജി.​എ​സ്) സം​യു​ക്ത​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ചെ​ക് ഇ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ബാ​ഗേ​ജു​ക​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന​തി​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലോ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ എ​ത്തി ബോ​ർ​ഡി​ങ് പാ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും ബാ​ഗേ​ജു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും. സൗ​ദി​യ​യു​ടെ ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ർ​വി​ഡ് മു​ഹ്‌​ലി​ൻ, സൗ​ദി ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​ർ​വി​സ​സ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​സി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ് (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ) പു​തി​യ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്ന് യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക. താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ബാ​ഗേ​ജ് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബോ​ർ​ഡി​ങ് പാ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​നം ഒ​രു​മി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​വും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കും. യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നും ആ​റ് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി ത​ത്സ​മ​യം അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഇ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും. ബു​ക്കി​ങ് ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ പേ​ജ്, ബു​ക്കി​ങ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ, സൗ​ദി​യ സെ​യി​ൽ​സ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പോ​യി​ന്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്രാ ഗേ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ർ​വി​ഡ് മു​ഹ്‌​ലി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം 2026-ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ (ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ) റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​ർ​വീ​സ​സ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​സി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - Saudi travelers can now check in from home; baggage will be collected directly
