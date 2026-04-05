Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവാഹന ഇൻഷുറൻസ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 April 2026 5:39 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 5:39 PM IST

    വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ 150 റിയാൽ വരെ പിഴ; മുന്നറിയിപ്പുമായി സൗദി ട്രാഫിക് വിഭാഗം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    റിയാദ്: വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ കൃത്യസമയത്ത് പുതുക്കാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി സൗദി ട്രാഫിക് വകുപ്പ്. കാലാവധിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഗതാഗത നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 100 റിയാൽ മുതൽ പരമാവധി 150 റിയാൽ വരെ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് നില യാന്ത്രികമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും ട്രാഫിക് വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഇൻഫോഗ്രാഫിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. നിയമലംഘനങ്ങൾ സ്വയമേവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വാഹന ഉടമകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇതിനായി ‘അബ്ഷിർ’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് കാലാവധി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ട്രാഫിക് വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:finewarningVehicle InsuranceSaudi Arabia NewsrenewSaudi Traffic Department
    News Summary - Saudi Traffic Department issues warning: Fines up to 150 Riyals for failing to renew vehicle insurance
    Next Story
    X