Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Nov 2025 8:29 PM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 8:29 PM IST

    മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സൗദി ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസ ഓൺലൈനിൽ

    • ‘വിസ ബൈ പ്രൊഫൈൽ’ ആഗോള സംരംഭത്തിന് തുടക്കം
    • ‘വിസ’ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്​ ഉടമകൾക്കാണ്​ തുടക്കത്തിൽ ഈ സൗകര്യം​
    റിയാദിൽ നടന്ന യു.എൻ ത്തോട്​ അനുബന്ധിച്ച്​ ‘വിസ ബൈ പ്രൊഫൈൽ’ സംരംഭത്തിന്​ തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ

    റിയാദ്: മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസ ഓൺലൈനായി അനുവദിക്കുന്ന ‘വിസ ബൈ പ്രൊഫൈൽ’ എന്ന ആഗോള സംരംഭത്തിന് സൗദി അറേബ്യ തുടക്കം കുറിച്ചു. റിയാദിൽ നടന്ന യു.എൻ ഗ്ലോബൽ ടൂറിസ്​റ്റ്​ ഫോറത്തോട്​ അനുബന്ധിച്ചാണ്​ പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സംരംഭമാണിത്. യോഗ്യരായ യാത്രക്കാർക്ക് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസകൾ ഓൺലൈനായി വിതരണം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതി​ന്റെ ലക്ഷ്യം.

    സൗദി സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ‘വിസ’ ക്രെഡിറ്റ്​ കാർഡ് ഉടമകളാണ്​ തുടക്കത്തിൽ ഈ സംരംഭത്തി​ന്റെ പരിധിയിൽ വരുക. ഇവർക്ക്​ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസ ലഭിക്കും. അതിനായി പാസ്‌പോർട്ട്, വിസ കാർഡി​ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിസ പ്രോസസിങ്​ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ​ ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസ നേടാനാവും.

    സൗദി വിദേശകാര്യ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ സൗദി ടൂറിസം അതോറിറ്റി, വിസ ഡെബിറ്റ്​ കാർഡ്​ അതോറിറ്റി, ബാങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്​ ‘വിസ ബൈ പ്രൊഫൈൽ’ എന്ന ഈ സംയോജിത ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം. യാത്രാനടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുക, വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുക, സർക്കാർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയോജനത്തിലൂടെ വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സംരംഭത്തി​ന്റെ ലക്ഷ്യം.

    2026ൽ ഇത് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കൂടുതൽ ബാങ്കുകളെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ദാതാക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി സംരംഭം ക്രമേണ വികസിപ്പിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും വഴക്കമുള്ളതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിലും അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റമാണ് ഈ സംരംഭം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽഖത്തീബ് പറഞ്ഞു.

    അന്താരാഷ്​ട്ര യാത്രക്കും ടൂറിസത്തിനും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനുമുള്ള നവീകരണത്തിന് സൗദി നേതൃത്വം നൽകുന്നത് തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സന്ദർശകരുടെ പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും ആഗോള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ സൗദിയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംരംഭമെന്ന് വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി വലീദ് അൽഖുറൈജി പറഞ്ഞു. യോഗ്യരായ സന്ദർശകർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലും തൽക്ഷണം എളുപ്പത്തിലും ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസ നേടാൻ കഴിയുമെന്നും അൽഖുറൈജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

