    സൗ​ദി ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്: 2025 ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 6.09 കോ​ടി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ

    ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​നം 161.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ക​വി​ഞ്ഞു
    സൗ​ദി ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്: 2025 ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 6.09 കോ​ടി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം 6.09 കോ​ടി​യാ​യി.

    ഇ​ത് 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 0.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്. മൊ​ത്തം ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​നം 161.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ക​വി​ഞ്ഞ​ത് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്. വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ല് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മ​ക്ക​യും മ​ദീ​ന​യു​മാ​ണ് വി​ദേ​ശ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ. അ​തേ​സ​മ​യം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ റി​യാ​ദും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​മാ​ണ്. വി​നോ​ദം, ഷോ​പ്പി​ങ്, കാ​യി​ക യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന യാ​ത്ര​ക​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ളും വ​രു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി താ​മ​സ ദൈ​ർ​ഘ്യം 6.7 രാ​ത്രി​ക​ളും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടേ​ത് 18.6 രാ​ത്രി​ക​ളു​മാ​ണ്. ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. മൊ​ത്തം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ൽ 43 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ത്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ ഫ​ർ​ണി​ഷ്ഡ് അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റു​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ വ​സ​തി​ക​ളും താ​മ​സ​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളെ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ജി​പ്ത്, പാ​കി​സ്താ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. ഇ​ന്ത്യ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​യാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ച്ച തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം.

    X