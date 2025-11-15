Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി ഗെ​യിം​സി​ൽ മെ​ഡ​ലുമാ​യി സൗ​ദി ടീ​മു​ക​ൾ

    അ​ഞ്ച് സ്വ​ർ​ണ​വും ഒ​രു വെ​ള്ളി​യും 16 വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​ണ് സൗ​ദി നേ​ടി​യ​ത്
    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി ഗെ​യിം​സി​ൽ മെ​ഡ​ലുമാ​യി സൗ​ദി ടീ​മു​ക​ൾ
    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി ഗെ​യിം​സി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി ഗെ​യിം​സി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ടീ​മു​ക​ൾ 22 മെ​ഡ​ലു​ക​ളോ​ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഞ്ച് സ്വ​ർ​ണ​വും ഒ​രു വെ​ള്ളി​യും 16 വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​ണ് സൗ​ദി ഇ​തു​വ​രെ നേ​ടി​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മാ​ത്രം ടീം ​ഒ​മ്പ​ത് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ആ​ദ്യ മെ​ഡ​ൽ സൗ​ദി ഇ-​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ടീ​മി​ലെ റാ​ഫ് അ​ൽ​തു​ർ​ക്കി​സ്ഥാ​നി നേ​ടി. ടെ​ക്ക​ൻ എ​ട്ടി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​തി​രാ​ളി​യെ 3-2 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് റാ​ഫ് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്.

    ക​രാ​ട്ടെ​യി​ൽ 84 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​നി​യ​ൻ എ​തി​രാ​ളി​യെ 4-0 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സൗ​ദി താ​രം സ​ന​ദ് സൂ​ഫി​യാ​നി സ്വ​ർ​ണം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​അ​സി​രി 67 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​തി​രാ​ളി​യെ 3-1ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രു സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലും നേ​ടി. 61 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ല​ക് അ​ൽ​ഖാ​ലി​ദി​യും 75 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ​സ​ഹ്റാ​നി​യും ര​ണ്ട് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. സൗ​ദി ഇ-​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ടീം ​റോ​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ 4-1 ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​ർ​ന്നു. വെ​യ്റ്റ് ലി​ഫ്റ്റി​ങ്ങി​ൽ, അ​ലി അ​ൽ​ഖ​സ​ൽ 110 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി. ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നി​സ് ഡ​ബി​ൾ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സ​മാ​പ​നം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Saudi teamSaudi Arabia NewsSports Newsgulf news malayalam
    News Summary - Saudi teams win medals at Islamic Solidarity Games
