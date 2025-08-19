Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:09 PM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ൽ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യ സൗ​ദി ടീ​മി​ന് റി​യാ​ദി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി സൗ​ദി ടീ​മി​ന് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ. ഒ​പ്പം ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലു​ക​ളും.
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ൽ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യ സൗ​ദി ടീ​മി​ന് റി​യാ​ദി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ൽ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ സൗ​ദി ടീ​മി​ന് റി​യാ​ദ്

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലൊരു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    റി​യാ​ദ്: ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ലെ സി​ഹ്യം​ഗി​ൽ ന​ട​ന്ന 2025 ലെ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ്സ് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ൽ നി​ര​വ​ധി മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യ സൗ​ദി ടീ​മി​ന് റി​യാ​ദ് കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ടീം ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി. കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലു​ക​ളും നേ​ടി. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 40 ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ടീ​മി​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹി​സ് ക​മ്പാ​നി​യ​ൻ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഗി​ഫ്റ്റ​ഡ്‌​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി​യു​ടെ (മൗ​ഹി​ബ) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​ക്രൈ​ദി​സ്, സൗ​ദി സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്സ്, മെ​റ്റ​റോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (സാ​സോ), വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മി​ഡി​ൽ സ്കൂ​ൾ, ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​ലു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് 20ാമ​ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​വ​രെ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം മൗ​ഹി​ബ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സാ​സോ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശാ​സ്ത്ര വേ​ദി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലെ ഒ​രു ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​മാ​ണി​തെ​ന്നും, ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മൗ​ഹി​ബ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ ക്രൈ​ദി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നേ​ട്ടം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് സ്വ​ർ​ണം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

