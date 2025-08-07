Begin typing your search above and press return to search.
    സൗദി സൂപ്പർ കപ്പ് ടൂർണമെൻറ് പിന്മാറ്റം; അൽ ഹിലാലിന് അഞ്ച്​ ലക്ഷം പിഴ

    സൗദി സൂപ്പർ കപ്പ് ടൂർണമെൻറ് പിന്മാറ്റം; അൽ ഹിലാലിന് അഞ്ച്​ ലക്ഷം പിഴ
    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ക്ല​ബ്ബ് ടീം

    ജി​ദ്ദ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സൗ​ദി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി​യ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ക്ല​ബി​ന് അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ. അ​ടു​ത്ത സൗ​ദി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ക്ല​ബി​ന് വി​ല​ക്കു​മു​ണ്ട്. 2025-26 സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ക്ല​ബി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​തും ശി​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 19 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മ​ത്സ​ര ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ പി​ന്മാ​റി​യ​ത്. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​െൻറ അ​ച്ച​ട​ക്ക, എ​ത്തി​ക്സ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ക്ല​ബി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ൽ ന​സ്‌​ർ, അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്, അ​ൽ ഖാ​ദി​സി​യ എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ അ​ൽ​ഹി​ലാ​ൽ ക്ല​ബും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സം മു​മ്പ് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ക്ല​ബ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് പി​ന്മാ​റ്റം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക്ല​ബ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​പി​ന്മാ​റ്റം കാ​യി​ക, നി​യ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ശേ​ഷം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഹി​ലാ​ലി​ന് പ​ക​രം അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബി​നെ സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര ക​മ്മി​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബ്, അ​ൽ ഖാ​ദി​സി​യ​ക്കെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ക്കും. ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ അ​ൽ ന​സ്‌​ർ ക്ല​ബും അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ക്ല​ബും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. വി​ജ​യി​ക​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കും. സൗ​ദി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ച്ച​ട​ക്ക, എ​ത്തി​ക്സ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ൽ ഷ​ബാ​ബ് ക്ല​ബി​ന് 1,25,000 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും അ​ടു​ത്ത വ​നി​ത സൗ​ദി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ക്ല​ബി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

