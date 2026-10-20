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    സു​ഡാ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ദി ‘അ​ഥ​ർ’ വ​ള​ന്റി​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

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    200 സ​ന്ന​ദ്ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി ആ​റ് ല​ക്ഷം സു​ഡാ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കും
    സു​ഡാ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ദി ‘അ​ഥ​ർ’ വ​ള​ന്റി​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദ്: സു​ഡാ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ‘അ​ഥ​ർ’ വ​ള​ന്റി​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്രം ജ​ന​റ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സു​ഡാ​നി​ലെ സൗ​ദി വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മാ​യ 'അ​ഥ​റി'​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്രം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​മാ​യ സു​ഡാ​ന് സൗ​ദി നി​ര​ന്ത​രം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് 2023ൽ ​പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സാ​ന​ത്തെ സു​ഡാ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് രാ​ജ്യം ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു മു​ത​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സൗ​ഹൃ​ദ-​സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം മു​ന്നി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ ‘അ​ഥ​ർ’ വ​ള​ന്റി​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ 175 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് 14,570 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റി​ന്റെ (145.7 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ) സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് സൗ​ദി എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. സൗ​ദി​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2015ൽ ​സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​ർ​ണം, വ​ർ​ഗം, വം​ശം, മ​തം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു വി​വേ​ച​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്രം ഇ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​കേ​ന്ദ്രം 113 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 4,475-ഓ​ളം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വ​തീ-​യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ഹ​ത്താ​യ മാ​നു​ഷി​ക മു​ൻ​കൈ​ക​ളു​ടെ​യും സ​ജീ​വ​മാ​യ മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 85,000 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 61 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,471 സ​ന്ന​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ഇ​തു​വ​ഴി ഏ​ക​ദേ​ശം 30 ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ഡാ​നും യ​മ​നും ഗ​സ്സ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ നി​ന്നും ഒ​രി​ക്ക​ലും വി​ട്ടു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​ണ് അ​വ​യെ​ന്നും അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ഡാ​നി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​രു മാ​നു​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ 'അ​ഥ​ർ' സ​ന്ന​ദ്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നാം ​ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 200 സ​ന്ന​ദ്ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും, 58,000ത്തി​ല​ധി​കം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 600,000 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Saudi Sudan Volunteer Program
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