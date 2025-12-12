Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:12 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:12 PM IST

    സൗദി സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം അബു മുർദാഅ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

    സൗദി സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം അബു മുർദാഅ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു
    വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സൗദി സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം അബു മുർദാഅ്

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം അബു മുർദാഅ്​ ഹാഇൽ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. സ്‌നാപ്ചാറ്റ് താരമാണ്​ അബൂ മുർദാഅ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്​ദു‌ല്ല ബിൻ മുർദാഅ് ആൽ ആതിഫ് അൽ ഖഹ്‌താനി. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം അബു ഹിസ്സയും അബു മുർദാഅി​​ന്റെ പിതൃസഹോദര പുത്രനായ ദുബൈലിനും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പ്​ ബുൾഡോസറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം.

    അപകടത്തിൽപെട്ട വാഹനം

    ഹായിൽ–ജുബ്ബ പഴയ റോഡിൽ വെച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പ് റോഡ് പണി നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ബുൾഡോസറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അബൂ മുർദാഅ് സംഭവസ്ഥലത്ത്​ തന്നെ മരിച്ചതായാണ്​ കരുതുന്നത്​. സലാമാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച്​ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ദുഖൈലിനെ, ഹാഇലിലെ സൗദി ജർമൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കിങ്​ ഖാലിദ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്​. അബൂ ഹിസ്സയും ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

    TAGS:saudi obitSaudi Arabia car accidentcar accident diessocial media stars
