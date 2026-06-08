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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 7:21 AM IST

    ഔ​ഷ​ധ നി​ർ​മാ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സൗ​ദി-​റ​ഷ്യ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം

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    റി​യാ​ദും മോ​സ്കോ​യും ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ഔ​ഷ​ധ നി​ർ​മാ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സൗ​ദി-​റ​ഷ്യ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം
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    ഔ​ഷ​ധ നി​ർ​മാ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സൗ​ദി-​റ​ഷ്യ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള

    ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഔ​ഷ​ധ നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും റ​ഷ്യ​യും പു​തി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സെൻറ്​ പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്ബ​ർ​ഗി​ൽ ന​ട​ന്ന 29ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും റ​ഷ്യ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗു​ഡ് പ്രാ​ക്ടി​സു​മാ​യി​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    സൗ​ദി ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​െൻറ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. സൗ​ദി അ​തോ​റി​റ്റി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​മി അ​ൽ​സ​ഖ​റും, റ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന് വേ​ണ്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വ്ലാ​ഡി​സ്ലാ​വ് ഷെ​സ്​​റ്റാ​ക്കോ​വും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഔ​ഷ​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം, കൃ​ത്യ​മാ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ട രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​രാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന രീ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, ഔ​ഷ​ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​നേ​ജ്മെൻറ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്ത് പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും പു​തി​യ ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ സെൻറ്​ പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്ബ​ർ​ഗ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ർ​ണാ​യ​ക ക​രാ​ർ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വി​വി​ധ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ, ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ, വ​ൻ​കി​ട കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​ആ​ഗോ​ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ, ‘പ്രാ​യോ​ഗി​ക സം​ഭാ​ഷ​ണം: സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ചാ വി​ഷ​യം.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Saudi-Russian cooperation to raise quality standards in pharmaceutical production
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