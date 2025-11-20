Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Nov 2025 12:08 PM IST
    date_range 20 Nov 2025 12:11 PM IST

    സൗ​ദി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് പ്ല​സ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങി​ന്

    ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി​യു​ടെ ആ​ദ​രം
    സൗ​ദി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് പ്ല​സ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങി​ന്
    സൗ​ദി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് പ്ല​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങി​നെ ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി പു​ര​സ്കാ​രം

    ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: സാ​മൂ​ഹ്യ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന സൗ​ദി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് പ്ല​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങി​നെ (സൗ​ദി ആ​ർ.​പി.​എം) ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​ഷം​സീ​ർ വ​യ​ലി​ലാ​ണ് സൗ​ദി ആ​ർ.​പി.​എ​മ്മി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ര​ണ്ട​ര വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം ച​ല​ന​മ​റ്റ് കി​ട​പ്പാ​യി​രു​ന്ന ബി​ഹാ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി വീ​രേ​ന്ദ്ര ഭ​ഗ​ത് പ്ര​സാ​ദി​നെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി ആ​ർ.​പി.​എം എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളെ അ​നാ​യാ​സ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി ആ​ർ.​പി.​എ​മ്മി​​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യ​തും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​തം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ത്തെ രോ​ഗി​യോ​ടൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി​ക്കൊ​പ്പം സൗ​ദി ആ​ർ.​പി.​എം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പൗ​രാ​വ​ലി ഭാ​ര​വാ​ഹി​യും ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ഷ​മീ​ർ ന​ദ്‌​വി ഇ​പ്പോ​ഴും രോ​ഗി​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സൗ​ദി ആ​ർ.​പി.​എം ജി​ദ്ദ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫി​സ് ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ആ​ർ.​പി.​എം ടെ​റി​ട്ട​റി മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു​സ്സു​ബ്ഹാ​ന് പു​ര​സ്കാ​രം കൈ​മാ​റി.

    പൗ​രാ​വ​ലി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, മ​ൻ​സൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ഷ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ, അ​ലി തേ​ക്കു​ത്തോ​ട്, ആ​ർ.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ വി​ജ​യ്, മു​സീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്നും സൗ​ദി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് പ്ല​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങി​െൻറ (സൗ​ദി ആ​ർ.​പി.​എം) സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​പി.​എം ടെ​റി​ട്ട​റി മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു​സ്സു​ബ്ഹാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

