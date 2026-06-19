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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസുരക്ഷയിലും റിസ്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 5:48 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 5:48 PM IST

    സുരക്ഷയിലും റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറിലും സൗദി റെയിൽവേക്ക് അന്താരാഷ്​ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ

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    സുരക്ഷയിലും റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറിലും സൗദി റെയിൽവേക്ക് അന്താരാഷ്​ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ
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    റിയാദ്: സുരക്ഷ, റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്​ എന്നീ മേഖലകളിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൗദി റെയിൽവേ കമ്പനിക്ക് (സാർ) രണ്ട് പ്രമുഖ അന്താരാഷ്​ട്ര അവാർഡുകളുടെ തിളക്കം. കമ്പനിയുടെ നൂതനവും കാര്യക്ഷമവുമായ പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള ആഗോള അംഗീകാരമായാണ് ഈ നേട്ടം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    സുരക്ഷാ രംഗത്തെ മികച്ച റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്​ രീതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തെ മുൻനിർത്തി ‘ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്സലൻസ് അവാർഡ്’, ഇൻറർനാഷനൽ ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്​ നൽകുന്ന ‘റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്​ ടീം ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ്’ എന്നിവയാണ് സൗദി റെയിൽവേ സ്വന്തമാക്കിയത്.

    സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കമ്പനി നടപ്പാക്കി വരുന്ന ശക്തമായ തന്ത്രപരമായ പാതയുടെയും ആസൂത്രണങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയാണ് ഈ പുതിയ നേട്ടങ്ങളെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിലൂടെയും മികച്ച സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയും റെയിൽവേ മേഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് സൗദി റെയിൽവേ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.

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    TAGS:International AwardsSaudi Railways
    News Summary - Saudi Railways wins international awards for safety and risk management
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