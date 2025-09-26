Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:05 AM IST

    സി​റി​യ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി സൗ​ദി-​ഖ​ത്ത​ർ ധാ​ര​ണ

    സി​റി​യ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി സൗ​ദി-​ഖ​ത്ത​ർ ധാ​ര​ണ
    സി​റി​യ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​യു​ക്ത ക​രാ​റി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി,

    ക്യു.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: സി​റി​യ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹു​മു​ഖ വ​ള​ർ​ച്ച ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചും സൗ​ദി​യും ഖ​ത്ത​റും സം​യു​ക്ത സ​ഹാ​യ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. 8.9 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ സം​യു​ക്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ധാ​ര​ണ​യി​ലാ​യ​ത്. സൗ​ദി ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ​യും (എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി), ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ​യും (ക്യു.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ഡി) ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​രാ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. മൂ​ന്നു​മാ​സ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സം​യു​ക്ത സം​ഭാ​വ​ന വ​ഴി സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും. സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​വ​ശ്യ പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    സു​സ്ഥി​ര ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ലും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്ഥാ​പ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി ഫ​ലം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.സൗ​ദി​യും ഖ​ത്ത​റും ന​ൽ​കു​ന്ന ധ​ന​സ​ഹാ​യം സി​റി​യ​യി​ൽ വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ സി​റി​യ​ക്കും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. സി​റി​യ​യി​ലെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട്, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.

    TAGS:syriaSaudi NewsQatarAid to Syria
    News Summary - Saudi-Qatar support for Syria
