Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി-ഖത്തർ അതിവേഗ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 11:53 AM IST

    സൗദി-ഖത്തർ അതിവേഗ റെയിൽവേ: നിർണായക കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകി സൗദി മന്ത്രിസഭ

    text_fields
    bookmark_border
    • റിയാദ് - ദോഹ യാത്ര ദൂരം രണ്ട്​ മണിക്കൂർ
    • മണിക്കൂറിൽ 300 കിലോമീറ്റർ വേഗം
    • 785 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പാത
    • ആറ്​ വർഷം കൊണ്ട്​ പദ്ധതി പൂർത്തിയാവും
    Representative Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയെയും ഖത്തറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിവേഗ ഇലക്ട്രിക് റെയിൽവേ പദ്ധതിക്ക് സൗദി മന്ത്രിസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. റെയിൽവേ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന കരാറിന് സൽമാൻ രാജാവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ റിയാദിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ്​ അംഗീകാരം നൽകിയത്​.

    റിയാദിൽ നിന്ന് ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിലേക്ക് വെറും രണ്ട്​ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്​ നിർദിഷ്​ട റെയിൽവേ പദ്ധതി. നിലവിൽ റോഡ് മാർഗം ഏകദേശം ആറ്​ മണിക്കൂറിലധികം വേണം. മണിക്കൂറിൽ 300 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകളാണ് നിർദിഷ്​ട പാതയിൽ സർവിസ് നടത്തുക. ഏകദേശം 785 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ് ഈ റെയിൽവേ ശൃംഖല.

    റിയാദിനും ദോഹയ്ക്കും പുറമെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ദമ്മാം, ഹുഫൂഫ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലൂടെയും ഈ പാത കടന്നുപോകും. കൂടാതെ റിയാദിൽ പുതുതായി നിർമിക്കുന്ന കിങ്​ സൽമാൻ അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തെയും ദോഹയിലെ ഹമദ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തെയും ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കും.

    ഈ പദ്ധതി വഴി ഏകദേശം 30,000 പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള വ്യാപാരവും ടൂറിസവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഏകദേശം 30 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.

    ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി ട്രെയിൻ സർവിസ് ആരംഭിക്കാനാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൗദി മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭി​ച്ചതോടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഗതിവേഗം കൂടുമെന്നാണ്​ കരുതുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssaudi qatarHigh Speed Railwaysaudi cabinet
    News Summary - Saudi-Qatar high-speed railway: Saudi cabinet approves crucial agreement
    Similar News
    Next Story
    X