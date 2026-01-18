Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 18 Jan 2026 9:08 PM IST
Updated Ondate_range 18 Jan 2026 9:08 PM IST
സൗദി രാജകുമാരൻ ബന്ദർ ബിൻ അബ്ദുല്ല അന്തരിച്ചുtext_fields
News Summary - Saudi Prince Bandar bin Abdullah passes away
റിയാദ്: സൗദി രാജകുടുംബാംഗം അമീർ ബന്ദർ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽസഊദ് അന്തരിച്ചു. റോയൽ കോർട്ട് ആണ് മരണവാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) വൈകുന്നേരം അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം റിയാദിലെ ഇമാം തുർക്കി ബിൻ അബ്ദുല്ല മസ്ജിദിൽ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം നടന്നു.
ബത്ഹക്ക് സമീപം ഊദ് മഖ്ബറയിൽ ഖബറടക്കി. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പാരത്രിക ലോകത്ത് വിശാലമായ കരുണയും പാപമോചനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ വസിപ്പിക്കട്ടെയെന്നും റോയൽ കോർട്ട് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പ്രാർഥന നേർന്നു.
