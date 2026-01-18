Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി രാജകുമാരൻ ബന്ദർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 9:08 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 9:08 PM IST

    സൗദി രാജകുമാരൻ ബന്ദർ ബിൻ അബ്​ദുല്ല അന്തരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി രാജകുമാരൻ ബന്ദർ ബിൻ അബ്​ദുല്ല അന്തരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി രാജകുടുംബാംഗം അമീർ ബന്ദർ ബിൻ അബ്​ദുല്ല അൽ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽസഊദ് അന്തരിച്ചു. റോയൽ കോർട്ട് ആണ് മരണവാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) വൈകുന്നേരം അസർ നമസ്‌കാരത്തിന് ശേഷം റിയാദിലെ ഇമാം തുർക്കി ബിൻ അബ്​ദുല്ല മസ്ജിദിൽ മയ്യിത്ത് നമസ്‌കാരം നടന്നു.

    ബത്​ഹക്ക്​ സമീപം ഊദ്​ മഖ്​ബറയിൽ ഖബറടക്കി. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പാരത്രിക ലോകത്ത് വിശാലമായ കരുണയും പാപമോചനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ വസിപ്പിക്കട്ടെയെന്നും റോയൽ കോർട്ട്​ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പ്രാർഥന നേർന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi PrincePassed AwaySaudi Arabia
    News Summary - Saudi Prince Bandar bin Abdullah passes away
    Similar News
    Next Story
    X