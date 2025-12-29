Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:04 AM IST

    സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്​​ച​ക്കി​ടെ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്​ 961 ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​ക​ൾ

    91 മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും 427 നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി
    സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്​​ച​ക്കി​ടെ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്​ 961 ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​ക​ൾ
    തു​റ​മു​ഖ​ത്ത്​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്ത്​ ത​ട​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​സ്​​റ്റം​സി​ന്റെ വ​മ്പ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 961 ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ക​ട​ത്തു​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ 91 ത​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും 427 നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ അ​വ​യി​ൽ 1,811 ത​രം പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 10 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​ഞ്ചു​ത​രം ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Saudi NewsSaudi portsgulf news malayalam
    News Summary - Saudi ports intercept $961 worth of contraband in one week
