    ഒ​മാ​നി​ൽ മ​ല​യി​ൽനി​ന്ന് വീ​ണ് സൗ​ദി ക​വി മ​രി​ച്ചു; സ​ഊ​ദ് മ​അ്​​ദി അ​ൽ​ഖ​ഹ്താ​നി​യാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്​

    ഒ​മാ​നി​ൽ മ​ല​യി​ൽനി​ന്ന് വീ​ണ് സൗ​ദി ക​വി മ​രി​ച്ചു; സ​ഊ​ദ് മ​അ്​​ദി അ​ൽ​ഖ​ഹ്താ​നി​യാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്​
    സ​ഊ​ദ് മ​അ്​​ദി അ​ൽ​ഖ​ഹ്താ​നി

    റി​യാ​ദ്​: ഒ​മാ​നി​ലെ ഒ​രു മ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ണു സൗ​ദി ക​വി സ​ഊ​ദ് മ​അ്​​ദി അ​ൽ​ഖ​ഹ്താ​നി മ​രി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മ​ല​ക​യ​റ്റം എ​ന്ന ത​ന്റെ ഹോ​ബി പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഹാ​ൻ പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ന്റെ ച​രി​വു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​ഴു​തി വീ​ണ് സൗ​ദി ക​വി അ​ൽ​ഖ​ഹ്​​താ​നി മ​രി​ച്ച​ത്.

    ദോ​ഫാ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ മ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ണ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ൽ​ഖ​ഹ്താ​നി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഹാ​ൻ പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ക​വി അ​ൽ​ഖ​ഹ്താ​നി വീ​ണ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​താ​യി മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ സൗ​ദി എം​ബ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​രി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ൽ​ഖ​ഹ്​​താ​നി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ട് അ​ഗാ​ധ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും സൗ​ദി എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

