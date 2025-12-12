Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightക​ട​ലാ​മ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:29 AM IST

    ക​ട​ലാ​മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി പ​ദ്ധ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ലാ​ണ് സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ്​ ട്രാ​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്
    ക​ട​ലാ​മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി പ​ദ്ധ​തി
    cancel
    camera_alt

    ക​ട​ലാ​മ​ക​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ്​ ട്രാ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ലെ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ൽ ക​ട​ലാ​മ​ക​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ത​ത്സ​മ​യ ട്രാ​ക്കി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ലെ​യും വ​ട​ക്കേ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ​യും എ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 4,38,000 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ തു​റ​ന്ന ക​ട​ൽ ജ​ലം ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ മു​ട്ട​യി​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ട്ട​യി​ടു​ന്ന ആ​മ​ക​ളി​ലാ​ണ് ട്രാ​ക്കി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണം ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ ഫോ​ർ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് നേ​ച്ച​റി​െൻറ ഡേ​റ്റ പ്ര​കാ​രം വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ​ന​മാ​യ മൂ​ന്ന് ഹോ​ക്സ്ബി​ൽ ആ​മ​ക​ളെ​യും ഏ​ഴ് പ​ച്ച ആ​മ​ക​ളെ​യും അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു സം​ഘം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും അ​വ​യി​ൽ ട്രാ​ക്കി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ട്രാ​ക്കി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഡേ​റ്റ അ​റി​വി​െൻറ വി​ട​വ് നി​ക​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഏ​കീ​കൃ​ത​വും അ​തി​രു​ക​ട​ന്ന​തു​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്നു. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​െൻറ 4,000 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​നാ​ണ്. സൗ​ദി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് റി​സ​ർ​വ്. 170 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്​​തൃ​തി​യാ​ണ്​ ഇ​തി​നു​ള്ള​ത്. ഈ ​തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശം നി​യോം, റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും 800 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സം​ര​ക്ഷി​ത ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​ഴി​നം ആ​മ​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചെ​ണ്ണ​ത്തി​െൻറ ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്. പ​ച്ച, ഹോ​ക്സ്ബി​ൽ ആ​മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​ന കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ണ്. ആ​മ​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കൂ​ടു​കൂ​ട്ട​ൽ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​സ​ർ​വി​െൻറ പ​രി​സ്ഥി​തി പ​രി​ശോ​ധ​ന​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ക​ര​യി​ലും ക​ട​ലി​ലു​മു​ള്ള ആ​മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ട​ലാ​മ​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​ട്ട​യി​ടു​ന്ന പ​ച്ച ആ​മ​ക​ളു​ടെ തീ​റ്റ തേ​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ദേ​ശാ​ട​ന വ​ഴി​ക​ൾ, കൂ​ടു​കെ​ട്ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ത്സ​മ​യ ച​ല​ന ഡേ​റ്റ കൈ​മാ​റു​ന്നു.

    ഇ​ത് ആ​മ​ക​ളെ അ​വ ജ​നി​ച്ച അ​തേ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. 2023 മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ആ​മ കൂ​ടു​കെ​ട്ട​ൽ സ്ഥ​ല നി​രീ​ക്ഷ​ണ, സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Saudi plans to use satellites for climate monitoring
    Similar News
    Next Story
    X