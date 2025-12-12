കടലാമ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സൗദി പദ്ധതിtext_fields
റിയാദ്: സൗദിയിലെ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ റോയൽ റിസർവിൽ കടലാമകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപഗ്രഹ അധിഷ്ഠിത തത്സമയ ട്രാക്കിങ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെയും എട്ട് രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 4,38,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ തുറന്ന കടൽ ജലം ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചെങ്കടലിൽ മുട്ടയിടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മുട്ടയിടുന്ന ആമകളിലാണ് ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻറർനാഷനൽ യൂനിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിെൻറ ഡേറ്റ പ്രകാരം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇനമായ മൂന്ന് ഹോക്സ്ബിൽ ആമകളെയും ഏഴ് പച്ച ആമകളെയും അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ റോയൽ റിസർവിൽനിന്നുള്ള ഒരു സംഘം വിജയകരമായി പിടികൂടുകയും അവയിൽ ട്രാക്കിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നേട്ടമായാണ് ഈ ട്രാക്കിങ് പ്രോഗ്രാമിനെ കാണുന്നത്. അതിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റ അറിവിെൻറ വിടവ് നികത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഏകീകൃതവും അതിരുകടന്നതുമായ പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ചെങ്കടലിെൻറ 4,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ റോയൽ റിസർവിനാണ്. സൗദിയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ തീരപ്രദേശമാണ് റിസർവ്. 170 കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ തീരപ്രദേശം നിയോം, റെഡ് സീ ഇൻറർനാഷനൽ പദ്ധതികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും 800 കിലോമീറ്റർ സംരക്ഷിത ചെങ്കടൽ തീരപ്രദേശം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ലോകത്തിലെ ഏഴിനം ആമകളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിെൻറ ആവാസ കേന്ദ്രമാണിത്. പച്ച, ഹോക്സ്ബിൽ ആമകളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രവുമാണ്. ആമകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ കൂടുകൂട്ടൽ സ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി റിസർവിെൻറ പരിസ്ഥിതി പരിശോധനസംഘങ്ങൾ കരയിലും കടലിലുമുള്ള ആമകളുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കടലാമകളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുട്ടയിടുന്ന പച്ച ആമകളുടെ തീറ്റ തേടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ദേശാടന വഴികൾ, കൂടുകെട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ തത്സമയ ചലന ഡേറ്റ കൈമാറുന്നു.
ഇത് ആമകളെ അവ ജനിച്ച അതേ കടൽത്തീരങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. 2023 മുതൽ നിലവിലുള്ള ആമ കൂടുകെട്ടൽ സ്ഥല നിരീക്ഷണ, സംരക്ഷണ പരിപാടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
