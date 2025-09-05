Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 5 Sept 2025 8:17 AM IST
    മോ​സ്കോ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ സൗ​ദി പ​വ​ിലി​യ​ൻ

    മോ​സ്കോ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ സൗ​ദി പ​വ​ിലി​യ​ൻ
    റി​യാ​ദ്: 2025 ലെ ​മോ​സ്കോ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ സൗ​ദി പ​വി​ലി​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​ഹി​ത്യ, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ, വി​വ​ർ​ത്ത​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഏ​ഴു വ​രെ വി​പു​ല​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ സൗ​ദി പ​വ​ിലി​യ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു കൂ​ട്ടം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​താ​ക്ക​ളും ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. യു​നെ​സ്കോ ചെ​യ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​ക​ൾ​ച​റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ലേ​ഷ​ൻ, കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ അ​റ​ബി​ക് ലാം​ഗ്വേ​ജ്, കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് നാ​ഷ​നൽ ലൈ​ബ്ര​റി, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്രി​ന്റി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ്, പ​ബ്ലി​ഷി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ട്രാ​ൻ​സ്ലേ​ഷ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, നാ​ഷ​ന​ൽ പ​ബ്ലി​ഷി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി എ​ന്നി​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്.

    മോ​സ്കോ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ലു​ള്ള സൗ​ദി പ​വ​ിലി​യ​ൻ


    സം​സ്കാ​ര​ത്തെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പോ​ഷ​ക​ന​ദി​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു പാ​ല​വു​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യും റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ലു​മാ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം സൗ​ദി പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സാ​ഹി​ത്യ സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, സം​വാ​ദ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, ക​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം സൗ​ദി പ​വ​ിലി​യ​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

