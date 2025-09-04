Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഡി​ജി​റ്റ​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 1:24 PM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ
    cancel

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ൽ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് പ​ഠ​നം. അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ കിം​ഗ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ വേ​ൾ​ഡ് ക​ൾ​ച​റി​ന്റെ (ഇ​ത്ര) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ദി ​ട്രൂ​ത് എ​ബൌ​ട്ട് ഫാ​മി​ലി ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ എ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഏ​ജ്' എ​ന്ന പ​ഠ​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​തു​ള്ള​ത്. 'ജ​ന​റ​ൽ ആ​ൽ​ഫ, ജ​ന​റ​ൽ എ.​ഐ: ന​മ്മു​ടെ ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​യെ ആ​രാ​ണ് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്?' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലാ​ണ് പ​ഠ​നം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ അ​മീ​റ നൗ​ഫ് ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ഊ​ദ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നി​യ​ന്ത്ര​ണം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബാ​ല്യം, ന​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 750 ല​ധി​കം സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം സൗ​ദി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. 93 ശ​ത​മാ​നം മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും ഭാ​വി​യി​ലെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, പ​ഠ​ന​മേ​ഖ​ല​യു​ള്ള ഗെ​യി​മു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    85 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ടെ​ക്നോ​ള​ജി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ആ​ഗോ​ള സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. 90 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് എ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 95 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

    'ഇ​ത്ര' ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​സ്സ​ബ് അ​ൽ​സാ​ര​ൻ സെ​മി​നാ​റി​നെ ആ​ഗോ​ള ദൗ​ത്യ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ന്ന സൗ​ദി സം​രം​ഭം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ. ​ഫ​ഹ​ദ് ബെ​യാ​ഹി ഈ ​പ​ഠ​നം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബാ​ല്യ​ത്തെ പു​നഃ​വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഈ ​പ​ഠ​നം സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​റ്റം സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ക​യും സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChildrenParentssaudinewsdigital ageCollaboration
    News Summary - Saudi parents are at the forefront of fostering collaboration with children in the digital age.
    Similar News
    Next Story
    X