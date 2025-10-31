Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:17 AM IST

    സൗ​ദി ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര; മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ​സ് സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് വ​രു​ന്നു

    സൗ​ദി ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര; മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ​സ് സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് വ​രു​ന്നു
    സൗ​ദി ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ​സ് സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​ടെ വി​സ്മ​യ പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി 'മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ​സ്' റി​യാ​ദി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും സം​ഗീ​ത ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​മീ​ർ ബ​ദ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ​സ് സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​നാ​ണ് റി​യാ​ദ് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 13 വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    സൗ​ദി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ശ​ക്തി പ​ക​രു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​ഗീ​ത ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് 'സൗ​ദി ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ​സ്' ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​ടെ​യും കോ​യ​റി​ന്റെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക യാ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ, 'സൗ​ദി ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ​സ്' പാ​രീ​സി​ലെ തി​യ​റ്റ​ർ ഡു ​ഷാ​റ്റ​ലെ, മെ​ക്സി​ക്കോ സി​റ്റി​യി​ലെ നാ​ഷ​നൽ തി​യ​റ്റ​ർ, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ഓ​പറ ഹൗ​സ്, ല​ണ്ട​നി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ൾ വെ​സ്റ്റ്മി​ൻ​സ്റ്റ​ർ, ടോ​ക്കി​യോ ഓ​പ​റ സി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​റ്റ​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര റി​യാ​ദി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സി​ഡ്‌​നി ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സി​ലേ​ക്കും പാ​രീ​സി​ലെ പാ​ല​സ് ഓ​ഫ് വെ​ർ​സൈ​ൽ​സി​ലേ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ആ​ഗോ​ള പ​ര്യ​ട​നം തു​ട​ർ​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ സം​ഗീ​താ​നു​ഭ​വം പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സം​ഗീ​ത ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്തെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കാ​നും, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും, സൗ​ദി​യു​ടെ വി​ക​സി​ച്ചു വ​രു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഈ ​സം​ഗീ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യം ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഈ ​സം​രം​ഭം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

