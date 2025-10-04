Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:00 AM IST

    സൗ​ദി-​ഒ​മാ​ൻ സം​യു​ക്ത വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    സൗ​ദി-​ഒ​മാ​ൻ സം​യു​ക്ത വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം 'സ്‌​കൈ സോ​ർ​ഡ്‌​സ് 2025'

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സും ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം 'സ്‌​കൈ സോ​ർ​ഡ്‌​സ് 2025' സൗ​ദി​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക F-15SA ഫൈ​റ്റ​ർ ജെ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സൗ​ദി റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പോ​രാ​ട്ട​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും വ്യോ​മ പി​ന്തു​ണ ശേ​ഷി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് MRTT മ​ൾ​ട്ടി റോ​ൾ റീ​ഫ്യു​വ​ലി​ങ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ദി​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.


    ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് F-16 ഫൈ​റ്റ​ർ ജെ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൈ​നി​ക ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​സം​യു​ക്ത അ​ഭ്യാ​സം.ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത വ്യോ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​അ​ഭ്യാ​സം.

    TAGS:Gulf NewsMinistry of DefenseOmanSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
