Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 2:30 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 2:30 PM IST

    സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി; ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കും

    സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി; ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കും
     ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു 

    റി​യാ​ദ്: ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, അ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ‘സൗ​ദി ജ​ന​കീ​യ കാ​മ്പ​യി​​ന്റെ’ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​യു, ക​ട​ൽ, ക​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ (റി​ലീ​ഫ്​ ബ്രി​ഡ്​​ജ​സ്) കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    വി​വി​ധ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കി​നെ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെൻറ​ർ (കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്) സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ദാ​ര​മാ​യ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    77 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ട്ട്​ ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ഇ​തു​വ​രെ 7,699 ട​ണി​ല​ധി​കം സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ക​ര​മാ​ർ​ഗം ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി 912 ട്ര​ക്കു​ക​ളും ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ൻ​റ്​ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് 20 അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വ​ഴി 9,03,50,000 ഡോ​ള​റി​ന്റെ വി​വി​ധ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പി​ട്ടു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ന് എ​പ്പോ​ഴും സ​വി​ശേ​ഷ സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും, ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ആ​ധി​കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി ഒ​രി​ക്ക​ലും പി​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ൽ റ​ബീ​അ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ ‘കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ്’

    • ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ജ​ന​കീ​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    റി​യാ​ദ്: ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ അ​തീ​വ ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘സ​ഹം’ (Sahem) പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെൻറ​ർ (കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്) തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജ​ന​കീ​യ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    നി​ല​വി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി മൂ​ലം ക​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് സെൻറ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ‘സ​ഹം’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ ആ​പ്പ് വ​ഴി​യോ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഹി​തം ന​ൽ​കാം.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വാ​യു, ക​ട​ൽ, ക​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ജ​ന​കീ​യ ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

