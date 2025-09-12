Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​​െത്ത​ അ​പ​ല​പി​ച്ച് സൗ​ദി പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    യാം​ബു: ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ച് സൗ​ദി പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണം സ​മ​വാ​ക്യം മാ​റ്റു​ക​യും ഗ​ൾ​ഫ് ഐ​ക്യ​ത്തെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പ്ര​മു​ഖ സൗ​ദി പ​ത്ര​മാ​യ അ​ൽ റി​യാ​ദ് എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ലി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യം മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​തും നി​ർ​ണാ​യ​ക​വു​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം കേ​വ​ലം ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഗ​ൾ​ഫ് സു​ര​ക്ഷ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​ത്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 'രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ബ്ദം വ്യ​ക്ത​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​തൊ​രു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും ദ്രോ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ഴു​വ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും ദ്രോ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ണ് അ​ൽ റി​യാ​ദ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ഒ​രു ക്ഷ​ണി​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ആ ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​ത്രം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ സൗ​ദി​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ഖ​ത്ത​റി​നു​ള്ള​ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നെ​യും സൗ​ദി പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. എ​ല്ലാ സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളോ​ടും കൂ​ടി​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ർ​ത്ഥം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ​ത്രം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.​ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഒ​രു ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​മാ​യി കാ​ണു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് 'അ​ൽ മ​ദീ​ന' അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.'സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി' എ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​റ്റു ചി​ല പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സൗ​ദി ഇ​ത​ര അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും, ഏ​തൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും ഗ​ൾ​ഫി​നെ ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത മ​തി​ലാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് ഏ​റെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​കു​മെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​കാ​ര മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    newspapersCondemnsQatarSaudi Arabia NewsIsrael Attack
