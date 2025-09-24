Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Sept 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 9:24 AM IST

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം; ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ കേ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കാ​ൻ മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ്

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം; ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ കേ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കാ​ൻ മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ്
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ കേ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്.



    ഈ ​മാ​സം 25ന് ​റി​യാ​ദി​ലെ ഫ്ല​മിം​ഗോ പാ​ർ​ക്കി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച് ക​ട്ടി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് കേ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്നും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വി​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ആ​ന​ന്ദ​വും ഐ​ക്യ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​യാ​യ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു കേ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച​തെ​ന്നും ഈ ​ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ളു​ക​ളെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മെ​ക് സെ​വ​ൻ ജി​ദ്ദ

    മെ​ക് സെ​വ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം


    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ 95 ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നം മെ​ക് സെ​വ​ൻ ജി​ദ്ദ ഹെ​ഡ്ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യും ശാ​ശേ​യും, 'രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞ് ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു' എ​ന്ന് ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത കൊ​റോ​ട ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ​തി​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ള്ള യൂ​സു​ഫ് ഫ​ദ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. മെ​ക് സെ​വ​ൻ ജി​ദ്ദ ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​സ്‌​ത​ഫ മാ​സ്റ്റ​ർ വേ​ങ്ങ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ശൈ​ഖ് മൂ​സ (ത​മ്പി) സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ, ഡോ. ​ന​ജീ​ബ് പ​റ​പ്പൂ​ർ, ഹി​ഫ്‌​സു​റ​ഹ്മാ​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ശി​ഹാ​ബ് അ​ലി​യാ​ർ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, കാ​സിം പൊ​ന്മ​ള, ബ​ഷീ​ർ വി.​കെ കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ നീ​റാ​ട്, അ​ർ​ഷാ​ദ് കി​നാ​ശ്ശേ​രി, നൗ​ഷാ​ദ് വ​ണ്ടൂ​ര്, കാ​മ​രാ​ജ്‌ ചെ​ന്നൈ, സ​ന്തോ​ഷ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഗ​ഫൂ​ർ സി.​ടി വേ​ങ്ങ​ര, ഹ​മീ​ദ് മ​ണ​ലാ​യ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ഷ​ഫീ​ഖ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, ന​ജീ​ബ് പ​ടി​ക്ക​ൽ, സ​മീ​ർ എ​യ​ർ​വി​ങ്‌​സ്, ചെ​റി​യാ​പ്പു കി​ഴ​ക്കും​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മെ​ക് സെ​വ​ൻ ജി​ദ്ദ മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​റ്റൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സൂ​ബൈ​ർ എം.​എം ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷു​ക്കൂ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, മ​ഹ്‌​റൂ​ഫ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ, അ​ൻ​സാ​ർ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ, ജാ​വി​ദ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് ക​ടു​ങ്ങാ​പു​രം, ഹു​സൈ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ, ചെ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ജ​ഷീ​ർ പൊ​ന്നേ​ത്ത്, ഫൈ​സ​ൽ അ​രി​പ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    യാംബുവിൽ സൗദി നാഷനൽ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച്

    യാം​ബു​വി​ൽ പ്ല​മ്പ് ഹ​ബ് അ​റേ​ബ്യ​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്


    യാംബു: മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും സാ​ധ്യ​ത​യ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. യാം​ബു​വി​ൽ പ്ല​മ്പ് ഹ​ബ് അ​റേ​ബ്യ​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മാ​ച്ചും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ധാ​രാ​ളം മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും സൗ​ദി പാ​ര​മ്പ​ര്യ വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചും ഒ​രു​ക്കി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കി. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​ക്കാ​രും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.


    GCC Saudi News saudi national day gulf news malayalam
