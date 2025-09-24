സൗദി ദേശീയദിനം; ജി.സി.സിയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കേക്ക് ഒരുക്കാൻ മാർക് ആൻഡ് സേവ്text_fields
റിയാദ്: സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജി.സി.സിയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കേക്ക് ഒരുക്കാൻ തയാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്.
ഈ മാസം 25ന് റിയാദിലെ ഫ്ലമിംഗോ പാർക്കിലുള്ള മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വൈകീട്ട് 6.30ന് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾക്കായി ഒരുമിച്ച് കട്ടിങ് നടത്താൻ സൗകര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് കേക്ക് നിർമാണമെന്നും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ആഘോഷമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
മാർക് ആൻഡ് സേവിന്റെ വിശ്വസ്ത ഉപഭോക്താക്കളോടൊപ്പം ആനന്ദവും ഐക്യവും പങ്കുവെക്കുന്ന ഓർമയായ സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഒരുക്കിയതിലൂടെ ലക്ഷ്യംവെച്ചതെന്നും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് മുഴുവൻ ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
മെക് സെവൻ ജിദ്ദ
ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയുടെ 95 ാം ദേശീയ ദിനം മെക് സെവൻ ജിദ്ദ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ആഘോഷിച്ചു. സൗദി ദേശീയപതാകയും ശാശേയും, 'രാജ്യസ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിരിക്കുന്നു' എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്ത കൊറോട ഹൃദയത്തിൽ പതിച്ച് നടന്ന പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായി.
അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുള്ള യൂസുഫ് ഫദൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെക് സെവൻ ജിദ്ദ ചീഫ് കോഓഡിനേറ്റർ മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ വേങ്ങര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശൈഖ് മൂസ (തമ്പി) സൗദി ദേശീയദിന സന്ദേശം നൽകി. അബ്ബാസ് ചെമ്പൻ, ഡോ. നജീബ് പറപ്പൂർ, ഹിഫ്സുറഹ്മാൻ കാലിക്കറ്റ്, ശിഹാബ് അലിയാർ മൂവാറ്റുപുഴ, കാസിം പൊന്മള, ബഷീർ വി.കെ കൂട്ടിലങ്ങാടി, അബ്ദുറഹ്മാൻ നീറാട്, അർഷാദ് കിനാശ്ശേരി, നൗഷാദ് വണ്ടൂര്, കാമരാജ് ചെന്നൈ, സന്തോഷ് പാലക്കാട്, ഗഫൂർ സി.ടി വേങ്ങര, ഹമീദ് മണലായ, മുഹമ്മദ് പാലത്തിങ്ങൽ, ഷഫീഖ് പാലക്കാട്, നജീബ് പടിക്കൽ, സമീർ എയർവിങ്സ്, ചെറിയാപ്പു കിഴക്കുംപറമ്പ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. മെക് സെവൻ ജിദ്ദ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അഹമ്മദ് കുറ്റൂർ സ്വാഗതവും സൂബൈർ എം.എം ഒളവട്ടൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഷുക്കൂർ വാഴക്കാട്, മഹ്റൂഫ് കോട്ടക്കൽ, സലാം ആലപ്പുഴ, അൻസാർ ഫാൽക്കൺ, ജാവിദ് നിലമ്പൂർ, ഷഫീഖ് കടുങ്ങാപുരം, ഹുസൈൻ ആലപ്പുഴ, ചെറിയ മുഹമ്മദ് പാലത്തിങ്ങൽ, ജഷീർ പൊന്നേത്ത്, ഫൈസൽ അരിപ്ര തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
യാംബുവിൽ സൗദി നാഷനൽ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച്
യാംബു: മലയാളി പ്രവാസി സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളും സാധ്യതയനുസരിച്ച് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യാംബുവിൽ പ്ലമ്പ് ഹബ് അറേബ്യയും സുൽത്താൻ ബ്രദേഴ്സും സംയുക്തമായി സൗദി നാഷനൽ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചും സാംസ്കാരിക പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
ധാരാളം മലയാളി കുടുംബങ്ങളും വിവിധ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളും പങ്കെടുത്ത പരിപാടി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയും സൗദി പാരമ്പര്യ വസ്ത്രധാരണം സ്വീകരിച്ചും ഒരുക്കിയ പരിപാടികളും വർണാഭമായ കാഴ്ചയൊരുക്കി. യാംബുവിലെ വിവിധ പ്രവാസി സംഘടന നേതാക്കളും വിവിധ ക്ലബുകളുടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി.
