    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:14 AM IST

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം; റി​യാ​ദി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം; റി​യാ​ദി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് 

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തു. ശു​മൈ​സി കി​ങ് സ​ഊ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ലാ​ണ് ര​ക്തം ന​ൽ​കി​യ​ത്. 'അ​ന്നം ന​ൽ​കി​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ര​ക്തം' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തി കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഹ്വാ​ന​പ്ര​കാ​രം മു​ഴു​വ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ. ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ണ​യും ലോ​ക​ത്തി​നാ​ക​മാ​നം മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും പു​രോ​ഗ​തി​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് സൗ​ദി. ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും

    നാ​ടി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നു വേ​ണ്ടി പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ലോ​ക​ത്തി​ന് ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ൽ അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ക​യും ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു ജീ​വി​തം ക​രു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം സൗ​ദി​യോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹം അ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. കെ.​എം.​സി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ വേ​റി​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​നം.

    രാ​ജ്യ​ത്തോ​ട് കൂ​റ് പു​ല​ർ​ത്തു​ക​യും ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​വാ​ൻ പ്ര​വാ​സ സ​മൂ​ഹം ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ടി.​വി ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ സൗ​ഭാ​ഈ ക്യാ​മ്പി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഉ​സ്മാ​നാ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, വി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​കെ കോ​യാ​മു ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര, ജ​ലീ​ൽ തി​രൂ​ർ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വെ​ള്ള​പ്പാ​ടം, അ​ഡ്വ. അ​നീ​ർ ബാ​ബു, മാ​മു​ക്കോ​യ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, അ​സീ​സ് വെ​ങ്കി​ട്ട, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, പി.​സി. അ​ലി, ന​ജീ​ബ് നെ​ല്ലാ​ങ്ക​ണ്ടി, പി.​സി. മ​ജീ​ദ് കാ​ള​മ്പാ​ടി, ഷ​മീ​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, ഷാ​ഫി മാ​സ്റ്റ​ർ തു​വ്വൂ​ർ, സി​റാ​ജ് വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, ഷം​സു പെ​രു​മ്പ​ട്ട, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ക​ട​മ്പോ​ട്ട്, ഹ​ർ​ഷാ​ദ്ബാ ഹ​സ്സ​ൻ, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ കു​ട്ടി പൊ​ന്മ​ള, സ​ലാം പ​റ​വ​ണ്ണ , സി​ദ്ദീ​ഖ് കോ​നാ​രി, നി​സാ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ മ​ല​സ്, ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖ് പു​ത്തൂ​ർ​മ​ഠം, കു​ഞ്ഞോ​യി കോ​ട​മ്പു​ഴ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, സ​ലിം പാ​വ​റ​ട്ടി, ഷ​മീ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ക​രോ​ളം, സു​ധീ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ കോ​യി​ക്ക​ലേ​ത്ത് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ക​ബീ​ർ കോ​ട്ട​പ്പു​റം, മെ​ഹ​ബൂ​ബ് ധ​ർ​മ​ടം, ഷ​റ​ഫു പു​ളി​ക്ക​ൽ, മു​നീ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ഷ​റ​ഫു തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, സ​ഈ​ദ് ധ​ർ​മ്മ​ടം, ടി.​എ.​ബി അ​ഷ​റ​ഫ്, ഹം​സ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, ഹ​നീ​ഫ മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട്, സി​ദ്ദീ​ഖ് കൂ​റൂ​ലി, റ​ഫീ​ഖ് പൂ​പ്പ​ലം, ഫ​ർ​ഹാ​ൻ കാ​ര​ക്കു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

