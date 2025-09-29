Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Sept 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 7:44 AM IST

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം: ഫ്ലൈ​ൻ​കോ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ടൂ​ർ

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം: ഫ്ലൈ​ൻ​കോ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ടൂ​ർ
    ഫ്ലൈ​ൻ​കോ ടൂ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ട്രാ​വ​ൽ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ

    അ​സൈ​ർ​ബ​ജാ​ൻ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ ടീം

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​യാ​ദി​ലെ ഫ്ലൈ​ൻ​കോ ട്രാ​വ​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം ക​മ്പ​നി അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ ടൂ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച 30 പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം 27ന് ​റി​യാ​ദി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഗ​ബാ​ല, ഷാ​ഹ​ദാ​ഘ്, ബാ​ക്കു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. പ്ര​കൃ​തി​ര​മ​ണീ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ​യും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ടൂ​റി​ലൂ​ടെ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ഫ്ലൈ​ൻ​കോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഐ​ൻ​സ്ഫി​യ​ർ ഹോ​ൾ​ഡിം​ഗ് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ സാ​ലി​ഹ് മൂ​സ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര ഫ്ലൈ​ൻ​കോ ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ബി​ത് ഫ്ലാ​ഗ്ഓ​ഫ് ചെ​യ്‌​തു. സം​ഘ​ത്തി​ന് ഫ്ലൈ​ൻ​കോ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​എ​ൻ.​കെ സൂ​ര​ജ് യാ​ത്രാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​ടൂ​ർ പു​തി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ടൂ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഫ്ലൈ​ൻ​കോ ക​മ്പ​നി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളു​ടെ ബു​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. 'ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ഫ്ലൈ​ൻ​കോ​യി​ലൂ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​മാ​ക്കാം' എ​ന്ന് ഫ്ലൈ​ൻ​കോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യാ​ത്രാ​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഫ്ലൈ​ൻ​കോ ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

