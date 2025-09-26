‘സൗദി നാഷനൽ ഡേ കപ്പ് 2025' കിക്കറ്റ് മത്സരം; സിറ്റി ക്ലബ് ജേതാക്കൾtext_fields
യാംബു: സൗദിയുടെ 95-ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്ലംബ് ഹബ് അറേബ്യയും സുൽത്താൻ ബ്രദേഴ്സും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച 'സൗദി നാഷനൽ ഡേ കപ്പ് 2025' ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ സിറ്റി ക്ലബ്ബ് യാംബു ടീം ജേതാക്കളായി. ഫ്രണ്ട്സ് ഉംലുജ് ടീം ആണ് റണ്ണർ അപ്. യാംബു റദ് വ ഫ്ലഡ് ലിറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ എട്ട് പ്രമുഖ ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ചു. നോക്കൗട്ട് ആയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി യാംബു റദ് വ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളും അൽ മനാർ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളും തമ്മിൽ നടന്ന പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ റദ് വ ഇന്റർ നാഷനൽ സ്കൂൾ ജേതാക്കളായി. ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയി സിറ്റി ക്ലബ്ബ് യാംബുവിലെ വസീം അക്രം, മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയി ഇബ്റാർ മുഹമ്മദ് ഹസ്സൻ, മാൻ ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റ് ആയും മികച്ച ബൗളർ ആയും അബ്ദുൽഹമീദ് എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികളും ക്യാഷ് അവാർഡുകളും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റി സംഘാടകരും വിതരണം ചെയ്തു.
മസ്ഹർ ഇഖ്ബാൽ മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റദ് വ ഇന്റർ നാഷനൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ, സർഫ്രാസ് അഹ്മദ്, റിസ്വാൻ, സിദ്ധീഖുൽ അക്ബർ, സിബിൾ ഡേവിഡ്, അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ്, മിഥുൻ ശങ്കർ തടുങ്ങി വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും വ്യാപാര സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളും യാംബു ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register