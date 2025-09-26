Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:01 AM IST

    'സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​ക​പ്പ് 2025' കി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സരം; സി​റ്റി ക്ല​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ‘സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​ക​പ്പ് 2025 കി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സരം; സി​റ്റി ക്ല​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    യാം​ബു 'സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​ക​പ്പ് 2025' കി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ

    ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സി​റ്റി ക്ല​ബ്ബ് ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ 95-ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ലം​ബ് ഹ​ബ് അ​റേ​ബ്യ​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​ക​പ്പ് 2025' ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ സി​റ്റി ക്ല​ബ്ബ് യാം​ബു ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഉം​ലു​ജ് ടീം ​ആ​ണ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്. യാം​ബു റ​ദ് വ ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. നോ​ക്കൗ​ട്ട് ആ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി യാം​ബു റ​ദ് വ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളും അ​ൽ മ​നാ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റ​ദ് വ ​ഇ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് ആ​യി സി​റ്റി ക്ല​ബ്ബ്‌ യാം​ബു​വി​ലെ വ​സീം അ​ക്രം, മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ ആ​യി ഇ​ബ്‌​റാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ, മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​യും മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ ആ​യും അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘാ​ട​ക​രും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.



    മ​സ്ഹ​ർ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മ​ത്‌​സ​രം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​ദ് വ ​ഇ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ൻ, സ​ർ​ഫ്രാ​സ് അ​ഹ്മ​ദ്, റി​സ്‌​വാ​ൻ, സി​ദ്ധീ​ഖു​ൽ അ​ക്ബ​ർ, സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ്, അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ്, മി​ഥു​ൻ ശ​ങ്ക​ർ ത​ടു​ങ്ങി വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും യാം​ബു ക്രി​ക്ക​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

