സ്പോർട്ടീവോ അക്കാദമിയിൽ സൗദി ദേശീയദിനാഘോഷംtext_fields
ദമ്മാം: സൗഹൃദത്തിെൻറയും ഐക്യത്തിെൻറയും സഹവർത്തിത്വത്തിെൻറയും സന്ദേശമുയർത്തി സ്പോർട്ടീവോ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി ദേശീയദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. അക്കാദമിയിലെ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പരിശീലകരും മാനേജ്മെൻറ് ടീം അംഗങ്ങളും ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
സൗദി അറേബ്യയുടെ ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ദേശീയദിനത്തിെൻറ സന്തോഷം ഒരുമിച്ച് പങ്കിടാനുള്ള വേദിയായി. കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പരിശീലകരും ഒരുമിച്ച് അണിനിരന്നത് സൗഹൃദത്തിെൻറയും ഐക്യത്തിെൻറയും മനോഹരമായ സന്ദേശമായി.
കായിക പരിശീലനത്തിലൂടെ കുട്ടികളിൽ അച്ചടക്കം, കൂട്ടായ്മ, പരസ്പര ബഹുമാനം, സഹകരണം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനൊപ്പം സമൂഹത്തിൽ സൗഹൃദത്തിെൻറയും ഐക്യത്തിെൻറയും സന്ദേശം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
സ്പോർട്ടീവോ അക്കാദമി ഡയറക്ടർ ജംഷീർ മൂസ, ഹെഡ് കോച്ച് ഷമീർ, മാനേജർ സാബിക്, മാനേജ്മെൻറ് അംഗങ്ങളായ ഉബൈദ്, ഉവൈസ്, ഷജീർ തുണേരി, സന്തോഷ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ദേശീയദിനാഘോഷം ആഘോഷപൂർവം സമാപിച്ചു.
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