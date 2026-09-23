മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് ഭാവിയിലേക്ക്...text_fields
സെപ്റ്റംബർ 23െൻറ പ്രഭാതത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ ഉണരുന്നത് വേറിട്ടൊരു നിറപ്പകിട്ടോടെയാണ്. റോഡരികിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന പതാകകളിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങളിലും തെരുവുകളിലെ ചലനങ്ങളിലുമെല്ലാം ഒരേയൊരു പച്ചനിറം. നഗരവീഥികൾ ആഘോഷത്തിെൻറ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഉണരുമ്പോൾ, മരുഭൂമിയുടെ വിശാലതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ഒരു രാജ്യത്തിെൻറ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിൽ തെളിയുന്നതുപോലെ തോന്നും.
എന്നാൽ, ദേശീയദിനം സൗദിയെ സംബന്ധിച്ച് കേവലമൊരു ആഘോഷദിനം മാത്രമല്ല. അതൊരു രാഷ്ട്രത്തിെൻറ രൂപവത്കരണത്തെ ഓർക്കുകയും പിന്നിട്ട വഴികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയും മുന്നിലുള്ള ദൂരങ്ങളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ണുപാർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശേഷദിനമാണ്. 1932 സെപ്റ്റംബർ 23-നാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ആധുനിക രാഷ്ട്രരൂപത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി ജന്മം കുറിക്കപ്പെട്ടത്. അബ്ദുൽഅസീസ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ സഊദ് രാജാവിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച ദീർഘമായ യാത്രയ്ക്ക് ആ ദിവസം ഒരു നിർണായക പ്രഖ്യാപനമായി മാറുകയായിരുന്നു. അതിലേക്കുള്ള വഴിത്തിരിവിൽ 1902 ജനുവരി 15ന് റിയാദ് തിരിച്ചുപിടിച്ചതിനും വലിയ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും അതിെൻറ യഥാർത്ഥ കഥ എഴുതപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ്.
മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന്...
ഒരുകാലത്ത് വിശാലമായ മരുഭൂമിയും ചെറിയ പട്ടണങ്ങളും പരമ്പരാഗത ജീവിതരീതികളും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ന് ആധുനിക നഗരങ്ങൾ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. വിശാലമായ ഹൈവേകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ, വ്യവസായ മേഖലകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക വേദികൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി സൗദിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലും ജീവിതവേഗതയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റം ഒരു രാത്രികൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല; പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നടന്ന സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക വികസനത്തിെൻറ തുടർച്ചയാണത്. എണ്ണസമ്പത്ത് രാജ്യത്തിെൻറ വളർച്ചയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകിയപ്പോൾ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ തേടുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം നീങ്ങിയത്. അവിടെയാണ് ‘വിഷൻ 2030’ പ്രസക്തമാകുന്നത്.
സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണം, നിക്ഷേപം, സംരംഭകത്വം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വിനോദസഞ്ചാരം, സംസ്കാരം, സാമൂഹിക വികസനം, ജീവിതനിലവാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഭാവികാഴ്ചപ്പാടാണത്. അതുകൊണ്ട് സൗദിയുടെ പുതിയ യാത്രയെ വായിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉയരം മാത്രമല്ല, മാറുന്ന ജീവിതവേഗതയും കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിെൻറ ഭാഗമാകുന്നതിലും, പുതിയ തലമുറയുടെ സംരംഭങ്ങളിലും ആശയങ്ങളിലും, നഗരങ്ങളുടെ രൂപമാറ്റത്തിലും തൊഴിൽമേഖലകളുടെ വൈവിധ്യത്തിലും ഈ പ്രതിഫലനം അനുഭവിക്കാം.
ആധുനികതയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിലും സ്വന്തം പൈതൃകത്തെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നു എന്നതാണ് സൗദിയുടെ മാറ്റത്തിെൻറ പ്രധാന സവിശേഷത. ചരിത്രം, വാസ്തുവിദ്യ, കല, പരമ്പരാഗത സംസ്കാരം, പ്രാദേശിക ജീവിതരീതികൾ എന്നിവ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ കാലത്തിെൻറ സാങ്കേതികവിദ്യയും ആശയങ്ങളും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം വേരുകളെ എത്ര കരുതലോടെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിലുമാണ് ആധുനികതയുടെ ആഴം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒരുവശത്ത് ചരിത്രത്തിെൻറ മണവും മറുവശത്ത് ഭാവിയുടെ സാങ്കേതിക വെളിച്ചവും ചേരുമ്പോൾ സൗദിയുടെ ഇന്നത്തെ ചിത്രം കൂടുതൽ സവിശേഷമാകുന്നു.
പ്രവാസി പങ്കാളിത്തം
ഈ വികസനയാത്രയിൽ സൗദിയിൽ ജീവിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമുണ്ട്. ലോകത്തിെൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ മനുഷ്യർ നിർമാണം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യാപാരം, ധനകാര്യം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സേവനമേഖല തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ പങ്കാളികളായി. ഒരു രാജ്യത്തിെൻറ വികസനകഥയിൽ റോഡുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച മനുഷ്യരെയും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവാസികൾക്ക് സൗദി ഒരു തൊഴിൽഭൂമി മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ വിലപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ഇടം കൂടിയാണ്.
വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളുമുള്ള മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അനുഭവം സൗദിയുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് പ്രത്യേക വൈവിധ്യം നൽകി. ഈ മനുഷ്യബന്ധത്തിെൻറ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. തൊഴിൽ, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ തുടരുന്ന ബന്ധം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു.
‘അഭിമാനം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലാണ്’
ഈ ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2026-ലെ സൗദി ദേശീയദിനം കടന്നുവരുന്നത്. ‘അഭിമാനം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലാണ്’ എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ആശയം. ധൈര്യം, ദർശനം, ആധികാരികത, നിശ്ചയദാർഢ്യം, ഉദാരത, ആതിഥ്യമര്യാദ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ ദേശീയദിന ഐഡൻറിറ്റി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിെൻറ അഭിമാനം സാമ്പത്തിക ശക്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല; ജനങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളിലും സംസ്കാരത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് അതിെൻറ ആഴം. അതിനാൽ സെപ്റ്റംബർ 23-ന് ഉയരുന്ന പച്ചപ്പതാക ഒരു സമൂഹത്തിെൻറ ആത്മവിശ്വാസവും ചരിത്രസ്മരണയും ഭാവിസങ്കൽപ്പവുമാണ് ആകാശത്ത് വരച്ചിടുന്നത്.
തുടരുന്ന യാത്ര
1932-ൽ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം, ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മരുഭൂമിയും നഗരവും, പാരമ്പര്യവും സാങ്കേതികവിദ്യയും, ചരിത്രവും ഭാവിയും, സ്വദേശികളും പ്രവാസികളും ചേർന്നാണ് സൗദിയുടെ പുതിയ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ദേശീയദിനം പിന്നിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള അവസരമാകുമ്പോഴും, മുന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നതിലാണ് അതിെൻറ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം. നാളെയെ എങ്ങനെയാക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിെൻറ ചിത്രമാണ് ഇന്നു കാണുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 23-ന് കാറ്റിൽ പാറുന്ന പച്ചപ്പതാക ഒരു രാജ്യത്തിെൻറ ഓർമയും വർത്തമാനവും ഭാവിസ്വപ്നവുമാണ്.
മരുഭൂമിയുടെ നിശ്ശബ്ദതയിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നടന്നുവന്ന സൗദിയുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയ ആശയങ്ങളുടെയും സാധ്യതകളുടെയും ദൂരങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട്. ഭൂമിയെ ചരിത്രമാക്കിയ മനുഷ്യരെയും വർത്തമാനമാക്കിയ അധ്വാനത്തെയും ഭാവിയാക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെയും ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ, സൗദി നടത്തുന്ന ഈ യാത്രയിൽ ചരിത്രത്തിെൻറ വേരുകൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകട്ടെ, പുതിയ തലമുറയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചിറകുകൾ ലഭിക്കട്ടെ.
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