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    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക്...

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    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക്...
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    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23െൻ​റ പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഉ​ണ​രു​ന്ന​ത് വേ​റി​ട്ടൊ​രു നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ്. റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​താ​ക​ക​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​രു​വു​ക​ളി​ലെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഒ​രേ​യൊ​രു പ​ച്ച​നി​റം. ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​െൻറ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​ണ​രു​മ്പോ​ൾ, മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​ശാ​ല​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ച​രി​ത്ര​വും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും ഭാ​വി​യും ഒ​രൊ​റ്റ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നും.

    എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​ശീ​യ​ദി​നം സൗ​ദി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കേ​വ​ല​മൊ​രു ആ​ഘോ​ഷ​ദി​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല. അ​തൊ​രു രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തി​െൻറ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തെ ഓ​ർ​ക്കു​ക​യും പി​ന്നി​ട്ട വ​ഴി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ക​യും മു​ന്നി​ലു​ള്ള ദൂ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ക​ണ്ണു​പാ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ദി​ന​മാ​ണ്. 1932 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23-നാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ആ​ധു​നി​ക രാ​ഷ്​​ട്ര​രൂ​പ​ത്തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ജ​ന്മം കു​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ബ്​​ദു​ൽ​അ​സീ​സ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ സ​ഊ​ദ്​ രാ​ജാ​വി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ്ക്ക് ആ ​ദി​വ​സം ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ത്തി​രി​വി​ൽ 1902 ജ​നു​വ​രി 15ന് ​റി​യാ​ദ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​തി​നും വ​ലി​യ ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു രാ​ഷ്​​ട്രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തി​െൻറ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ക​ഥ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്.

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന്...

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് വി​ശാ​ല​മാ​യ മ​രു​ഭൂ​മി​യും ചെ​റി​യ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. വി​ശാ​ല​മാ​യ ഹൈ​വേ​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ൾ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി സൗ​ദി​യു​ടെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലും ജീ​വി​ത​വേ​ഗ​ത​യി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​റ്റം ഒ​രു രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ട് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത​ല്ല; പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​െൻറ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ​ത്. എ​ണ്ണ​സ​മ്പ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​തി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തേ​ടു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് രാ​ജ്യം നീ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം, നി​ക്ഷേ​പം, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, സം​സ്കാ​രം, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം, ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​വി​കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് സൗ​ദി​യു​ടെ പു​തി​യ യാ​ത്ര​യെ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​യ​രം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മാ​റു​ന്ന ജീ​വി​ത​വേ​ഗ​ത​യും കാ​ണേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​ലും, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും, ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ രൂ​പ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലും തൊ​ഴി​ൽ​മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ലും ഈ ​പ്ര​തി​ഫ​ല​നം അ​നു​ഭ​വി​ക്കാം.

    ആ​ധു​നി​ക​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യ്ക്കി​ട​യി​ലും സ്വ​ന്തം പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ മാ​റ്റ​ത്തി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ച​രി​ത്രം, വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ക​ല, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സം​സ്കാ​രം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​െൻറ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ്വ​ന്തം വേ​രു​ക​ളെ എ​ത്ര ക​രു​ത​ലോ​ടെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ലു​മാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ ആ​ഴം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ച​രി​ത്ര​ത്തി​െൻറ മ​ണ​വും മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ഭാ​വി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വെ​ളി​ച്ച​വും ചേ​രു​മ്പോ​ൾ സൗ​ദി​യു​ടെ ഇ​ന്ന​ത്തെ ചി​ത്രം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം

    ഈ ​വി​ക​സ​ന​യാ​ത്ര​യി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ക​യും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​ധ്യാ​യ​മു​ണ്ട്. ലോ​ക​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ നി​ർ​മാ​ണം, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വ്യാ​പാ​രം, ധ​ന​കാ​ര്യം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, സേ​വ​ന​മേ​ഖ​ല തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​ക​സ​ന​ക​ഥ​യി​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്നി​ൽ അ​ധ്വാ​നി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ​ഭൂ​മി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ഇ​ടം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​ഷ​ക​ളും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ക​യും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​നു​ഭ​വം സൗ​ദി​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക വൈ​വി​ധ്യം ന​ൽ​കി. ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ത്തി​െൻറ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം. തൊ​ഴി​ൽ, വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ബ​ന്ധം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    ‘അ​ഭി​മാ​നം ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലാ​ണ്’

    ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് 2026-ലെ ​സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ‘അ​ഭി​മാ​നം ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലാ​ണ്’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​ശ​യം. ധൈ​ര്യം, ദ​ർ​ശ​നം, ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത, നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം, ഉ​ദാ​ര​ത, ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ അ​ഭി​മാ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല; ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ലും ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലു​മാ​ണ് അ​തി​െൻറ ആ​ഴം. അ​തി​നാ​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23-ന് ​ഉ​യ​രു​ന്ന പ​ച്ച​പ്പ​താ​ക ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ച​രി​ത്ര​സ്മ​ര​ണ​യും ഭാ​വി​സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​വു​മാ​ണ് ആ​കാ​ശ​ത്ത് വ​ര​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​രു​ന്ന യാ​ത്ര

    1932-ൽ ​ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു രാ​ജ്യം, ഇ​ന്ന് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്ര​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​രു​ഭൂ​മി​യും ന​ഗ​ര​വും, പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും, ച​രി​ത്ര​വും ഭാ​വി​യും, സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ പു​തി​യ ചി​ത്രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​ദി​നം പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​കു​മ്പോ​ഴും, മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് അ​തി​െൻറ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ അ​ർ​ത്ഥം. നാ​ളെ​യെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ക്ക​ണം എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ചി​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ന്നു കാ​ണു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23-ന് ​കാ​റ്റി​ൽ പാ​റു​ന്ന പ​ച്ച​പ്പ​താ​ക ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ഓ​ർ​മ​യും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും ഭാ​വി​സ്വ​പ്ന​വു​മാ​ണ്.

    മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന സൗ​ദി​യു​ടെ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ​യും ദൂ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ഭൂ​മി​യെ ച​രി​ത്ര​മാ​ക്കി​യ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​മാ​ക്കി​യ അ​ധ്വാ​ന​ത്തെ​യും ഭാ​വി​യാ​ക്കു​ന്ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ദി​ന​ത്തി​ൽ, സൗ​ദി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​െൻറ വേ​രു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക​ട്ടെ, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ചി​റ​കു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്ക​ട്ടെ.

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    News Summary - Saudi National Day: Celebration and Unity
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