സൗദി ദേശീയ ദിന ലോഗോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആറ് മഹത്തായ മൂല്യങ്ങൾtext_fields
ഒരു രാജ്യത്തിെൻറ ആഘോഷങ്ങൾ കേവലം അലങ്കാരങ്ങളോ സംഘാടനങ്ങളോ മാത്രമല്ല; മറിച്ച്, അത് ആ നാടിെൻറ ആത്മാവിനെയും സംസ്കാരത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമൂല്യങ്ങളെയും തൊട്ടറിയാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ 96ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യം കടക്കുമ്പോൾ, ആഘോഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യരൂപവും സ്ലോഗനും ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത് ഈയൊരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ്. സൗദി സമൂഹത്തിെൻറ തനതായ മൂല്യങ്ങളെയും സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ ദിന ഐഡൻറിറ്റി. ‘ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലാണ്’ എന്ന ആശയത്തിലൂന്നി രൂപപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ലോഗോ സൗദി സമൂഹത്തിെൻറ സവിശേഷമായ ആറ് മൂല്യങ്ങളെയാണ് കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കുന്നത്.
ധീരത, ദർശനം, തനിമ, ഇച്ഛാശക്തി, ഔദാര്യം, ഉദാരമനസ്സ് എന്നിവയാണത്. പാരമ്പര്യമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ മൂല്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശം ഈ ലോഗോ ഓരോ പൗരനിലേക്കും വായനക്കാരനിലേക്കും കൃത്യമായി പകർന്നുനൽകുന്നു.പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും ഒത്തുചേരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമാണ് ഈ ലോഗോയുടെ ഡിസൈൻ നിർവഹണം. സൗദിയിലെ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്തുശൈലിയിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനുകളും പരമ്പരാഗത ജ്യാമിതീയ രേഖകളും സമകാലിക ഡിസൈൻ ശൈലിയോട് ഇഴചേർത്താണ് ഇത് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ലോഗോയുടെ വിവിധ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ പ്രധാന ഫോണ്ടായി ‘സൗദി ഫോണ്ട്’ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തനിമ, ഐക്യം, സ്വന്തം സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തോടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അഭിമാനം എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും ആധുനിക ഡിസൈനും തമ്മിലുള്ള മികച്ച സമന്വയമായും ഇത് മാറുന്നു.
ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ ദിന ഐഡൻറിറ്റി എന്നത് കേവലം ഒരു ലോഗോ എന്നതിനപ്പുറം നിർണായകമായ ഒരു ഏകീകൃത ദൃശ്യ റഫറൻസ് കൂടിയാണ്. ഔദ്യോഗിക, സ്വകാര്യ, ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമ സാമഗ്രികൾ, ആശയവിനിമയങ്ങൾ, വിവിധ പരിപാടികൾ, സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം ഇതിെൻറ ഘടകങ്ങൾ കൃത്യതയോടെയും ഏകീകൃതതയോടെയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പൊതുവിനോദ അതോറിറ്റി ദേശീയ ദിനത്തിെൻറ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇതിനായുള്ള ലോഗോ മാനുവലും മാർഗരേഖകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷമാണ് സൗദി ദേശീയ ദിന ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ലോഗോയും സ്ലോഗനും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് എന്നതും എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷതയാണ്. പാരമ്പര്യത്തെയും ദേശീയ ഐഡന്റിറ്റിയെയും ആഘോഷങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പൊതുവിനോദ അതോറിറ്റി ഈ രൂപകൽപന മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ധീരതയും ദർശനവും തനിമയും ഔദാര്യവുമെല്ലാം ഒരൊറ്റ സ്ലോഗന് കീഴിൽ അണിനിരക്കുമ്പോൾ, അത് ഓരോ സൗദി പൗരനും നൽകുന്നത് സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെയും ഭാവിയെയും കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയും അഭിമാനവുമാണ്.
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