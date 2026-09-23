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    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​രം, കു​തി​പ്പി​െൻറ പു​തു​യു​ഗം

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    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​രം, കു​തി​പ്പി​െൻറ പു​തു​യു​ഗം
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    ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വി​സ്മ​യ​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​െൻറ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ അ​സൂ​യാ​വ​ഹ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​ണ് ലോ​കം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​രു​ഗേ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ക​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​െൻറ​യും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​െൻറ​യും ദൃ​ഢ​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രൂ​പം​കൊ​ണ്ട ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ ഈ ​സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ഊ​ർ​ജ്ജം പ​ക​രു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം കാ​യി​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ഏ​തൊ​രു രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തി​നും മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്.

    പു​തി​യ കാ​യി​ക ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്രം

    ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​യ സ്ഥാ​നം മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​ന്ന് ലോ​ക കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. 2034-ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സൗ​ദി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ കാ​യി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ സു​വ​ർ​ണ നേ​ട്ട​മാ​ണ്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​ഹാ​മേ​ള​യ്ക്കാ​യി ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് രാ​ജ്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, 2027-ലെ ​ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​നും സൗ​ദി വേ​ദി​യാ​കും. ക്രി​സ്​​റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ, നെ​യ്മ​ർ, ക​രിം ബെ​ൻ​സെ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​കോ​ത്ത​ര താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര​വോ​ടെ സൗ​ദി പ്രൊ ​ലീ​ഗ് ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് പു​റ​മെ, വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റു​ന്ന ഖി​ദി​യ​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സ്പീ​ഡ് പാ​ർ​ക്ക് ട്രാ​ക്ക് ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ കാ​റോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു മാ​നം ന​ൽ​കും. ഖി​ദി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള സി​ക്സ് ഫ്ലാ​ഗ്സ് പാ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ത​ന്നെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ, ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്സ് ലോ​ക​ക​പ്പി​െൻറ വാ​ർ​ഷി​ക വേ​ദി​യാ​യി റി​യാ​ദ് മാ​റി​യ​തോ​ടെ ആ​ഗോ​ള ഗെ​യി​മിം​ഗ് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലും രാ​ജ്യം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മു​ന്നേ​റ്റം

    എ​ണ്ണ സ​മ്പ​ത്തി​നെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ന്ന് നി​ർ​മ്മി​ത ബു​ദ്ധി, ഡാ​റ്റാ സ​യ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ലൂ​ന്നി​യു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ ചു​വ​ടു​മാ​റ്റം. ഡാ​റ്റാ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ സൗ​ദി വ​ലി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​പ്ല​വ​ത്തി​നാ​ണ് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് അ​ടു​ത്തി​ടെ ഹു​മൈ​ൻ ക​മ്പ​നി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച എ.​ഐ. ഓ​പ്പ​റേ​റ്റിം​ഗ് സി​സ്റ്റം. നി​ർ​മ്മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഈ ​നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​നം അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യി​ലും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഗ​താ​ഗ​തം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പും പു​തി​യ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത​രം​ഗ​ത്തെ സാ​ങ്കേ​തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​െൻറ ഉ​ത്ത​മോ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    റി​യാ​ദ്​ എ​ക്സ്പോ 2030

    2030 ലെ ​ലോ​ക എ​ക്സ്പോ​യ്ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ റി​യാ​ദ് ന​ഗ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് സൗ​ദി​യു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്. ‘മാ​റ്റ​ത്തി​െൻറ യു​ഗം: ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു​മ​യോ​ടെ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​െൻറ എ​ല്ലാ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സം​സ്കാ​ര​വും ഒ​പ്പം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ന്നി​യു​ള്ള ഭാ​വി​യും ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്.

    വി​സ്മ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    വി​ഷ​ൻ 2030-​െൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ല​തും ഇ​ന്ന് പ്രാ​യോ​ഗി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യി കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്:

    1. റെ​ഡ് സീ ​പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ്: ലോ​ക​ത്തെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ല​ക്ഷ്വ​റി ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ഇ​തി​െൻറ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് കോ​ട്ടം ത​ട്ടാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ്ജ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. റെ​ഡ് സീ ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദ്വീ​പു​ക​ളും ആ​ഡം​ബ​ര റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ദി​രി​യ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദി​രി​യ​യു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം മ​റ്റൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ നേ​ട്ട​മാ​ണ്. ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യും ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി അ​തി​വേ​ഗം വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ബു​ജൈ​രി ടെ​റ​സ് പോ​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന മ്യൂ​സി​യം പോ​ലു​ള്ള വ​മ്പ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഇ​ന്ന് കേ​വ​ല​മൊ​രു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​മ​ല്ല; മ​റി​ച്ച്, ഭാ​വി​യു​ടെ ലോ​ക​ക്ര​മ​ത്തെ നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ശ​ക്തി​യാ​ണ്. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​വും ഹ​രി​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ന്ന ഈ ​രാ​ജ്യം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തൊ​ഴി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഈ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക എ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്. ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കും അ​തി​െൻറ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സ്നേ​ഹം നി​റ​ഞ്ഞ ജ​ന​ത​യ്ക്കും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രാം.

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    News Summary - Saudi National Day: Celebration and Unity
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