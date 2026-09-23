സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം, കുതിപ്പിെൻറ പുതുയുഗംtext_fields
ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യ ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു വിസ്മയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പാരമ്പര്യത്തിെൻറ ശക്തമായ അടിത്തറയിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് ആധുനികതയുടെ ആകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിെൻറ അസൂയാവഹമായ വളർച്ചക്കാണ് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. തിരുഗേഹങ്ങളുടെ സേവകൻ സൽമാൻ രാജാവിെൻറയും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാെൻറയും ദൃഢമായ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട ‘വിഷൻ 2030’ എന്ന മഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് സൗദിയുടെ ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകരുന്നത്. സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവത്കരണത്തിനൊപ്പം കായിക, സാങ്കേതിക, വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിനും മാതൃകയാണ്.
പുതിയ കായിക ആഗോള കേന്ദ്രം
ഒരു കാലത്ത് ആഗോള കായിക ഭൂപടത്തിൽ പരിമിതമായ സ്ഥാനം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സൗദി അറേബ്യ, ഇന്ന് ലോക കായിക വിനോദങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 2034-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള അവസരം സൗദിക്ക് ലഭിച്ചത് രാജ്യത്തിെൻറ കായിക ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ നേട്ടമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബാൾ ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ മഹാമേളയ്ക്കായി ഏറ്റവും നൂതനമായ സ്റ്റേഡിയങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമാണ് രാജ്യം ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, 2027-ലെ ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബാളിനും സൗദി വേദിയാകും. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, നെയ്മർ, കരിം ബെൻസെമ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര താരങ്ങളുടെ വരവോടെ സൗദി പ്രൊ ലീഗ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബാൾ ലീഗുകളിലൊന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഫുട്ബാളിന് പുറമെ, വിനോദങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറുന്ന ഖിദിയയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്പീഡ് പാർക്ക് ട്രാക്ക് ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു മാനം നൽകും. ഖിദിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സിക്സ് ഫ്ലാഗ്സ് പാർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തന്നെ സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു. കൂടാതെ, ഇ-സ്പോർട്സ് ലോകകപ്പിെൻറ വാർഷിക വേദിയായി റിയാദ് മാറിയതോടെ ആഗോള ഗെയിമിംഗ് വ്യവസായത്തിലും രാജ്യം തങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റം
എണ്ണ സമ്പത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ഡാറ്റാ സയൻസ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൂന്നിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്കാണ് സൗദിയുടെ ചുവടുമാറ്റം. ഡാറ്റാ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ സൗദി വലിയ സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇതിെൻറ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തിടെ ഹുമൈൻ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ച എ.ഐ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഈ നൂതന സംവിധാനം അറബി ഭാഷയിലും മികച്ച സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ആരോഗ്യ മേഖല ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സഹായിക്കും. ഗവൺമെൻറ് സേവനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗതാഗതം എന്നീ മേഖലകളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. റിയാദ് മെട്രോയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പും പുതിയ വിപുലീകരണ പദ്ധതികളും ഗതാഗതരംഗത്തെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിെൻറ ഉത്തമോദാഹരണമാണ്.
റിയാദ് എക്സ്പോ 2030
2030 ലെ ലോക എക്സ്പോയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ റിയാദ് നഗരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സൗദിയുടെ നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിെൻറ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ്. ‘മാറ്റത്തിെൻറ യുഗം: ഭാവിയിലേക്ക് ഒരുമയോടെ’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പോയിൽ ലോകത്തിെൻറ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കാളികളാകും. സൗദി അറേബ്യയുടെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരവും ഒപ്പം സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയുള്ള ഭാവിയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യാനുള്ള സുവർണാവസരമാണിത്.
വിസ്മയ പദ്ധതികൾ
വിഷൻ 2030-െൻറ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വൻകിട പദ്ധതികൾ പലതും ഇന്ന് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അതിവേഗം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്:
1. റെഡ് സീ പ്രൊജക്റ്റ്: ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ലക്ഷ്വറി ടൂറിസം പദ്ധതികളിലൊന്നാണിത്. ഇതിനകം തന്നെ ഇതിെൻറ ആദ്യ ഘട്ടം സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റെഡ് സീ ഗ്ലോബൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി അതിമനോഹരമായ ദ്വീപുകളും ആഡംബര റിസോർട്ടുകളുമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ദിരിയ: സൗദി അറേബ്യയുടെ ചരിത്രപരമായ തലസ്ഥാനമായ ദിരിയയുടെ പുനരുദ്ധാരണം മറ്റൊരു സവിശേഷ നേട്ടമാണ്. ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള ഈ പ്രദേശം, പരമ്പരാഗത വാസ്തുവിദ്യയും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും കോർത്തിണക്കി അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബുജൈരി ടെറസ് പോലുള്ള പദ്ധതികൾ ഇതിനകം തന്നെ സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന മ്യൂസിയം പോലുള്ള വമ്പൻ പദ്ധതികളും ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
പ്രവാസികൾക്ക് പ്രതീക്ഷ
സൗദി അറേബ്യ ഇന്ന് കേവലമൊരു ഗൾഫ് രാജ്യമല്ല; മറിച്ച്, ഭാവിയുടെ ലോകക്രമത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള ശക്തിയാണ്. സുസ്ഥിര വികസനവും ഹരിത പദ്ധതികളും മുൻനിർത്തി പ്രായോഗികമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ഈ രാജ്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് തൊഴിലും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകുന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെ ഈ യാഥാർഥ്യബോധമുള്ള വളർച്ചയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയുക എന്നത് പ്രവാസികൾക്കും വലിയ അഭിമാനമാണ്. ഈ ചരിത്രപരമായ ദേശീയ ദിനത്തിൽ സൗദി അറേബ്യക്കും അതിെൻറ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജനതയ്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരാം.
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