    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 8:51 AM IST

    യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    saudi national day
    യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സം​സ്കാ​ര​വും വി​ളി​ച്ചോ​തി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ മ​ശാ​രി ജു​മു​അ അ​ൽ സു​ബ്ഹി, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മ​ണ്ണ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​ഫി ഖാ​ൻ, ത​ൽ​ഹ ബി​ൻ ന​വാ​സ്, ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഇം​തി​യാ​സ്, നെ​സ്‌​റ്റൊ​ർ വി​നോ​യ് സ്ക​റി​യ, അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഖീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. അ​യൂ​ബ് എ​ലി​യാ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടീം ​ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ദി ഡാ​ൻ​സ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കാ​പ്പി​ൽ ഷാ​ജി മോ​ൻ, ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ സ​യ്യി​ദ് യൂ​നു​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ എ​ൻ.​കെ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്‌​കൂ​ൾ വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ആ​രോ​ൺ എ​ബി തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹെ​ഡ് ബോ​യ് അ​ഹ്മ​ദ് സാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​വേ​ദി​യി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഗേ​ൾ​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഖു​ലൂ​ദ്‌ സ​ലാ​മ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദി, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ര​ഹ്ന ഹ​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​യ ത​ബി​യ നൂ​ർ, ഇ​സ്‌​റ, അ​സ്‌​വ ഫാ​ത്വി​മ, ജു​വൈ​രി​യ ഖാ​ൻ, സ​ന അ​ബ്ദു​ൽ ഖു​ദ്ദൂ​സ്, ഫൈ​ഹ സ​ലിം, ഫാ​ത്വി​മ റിം​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ ടീ​മു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഗ്രൂ​പ് ഡാ​ൻ​സു​ക​ളും സ്‌​കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മി​ഴി​വേ​കി.

