സൗദി ദേശീയ ദിന വ്യോമാഭ്യാസം: തീയതികളും സ്ഥലങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു

സൗദി ദേശീയ ദിന വ്യോമാഭ്യാസം: തീയതികളും സ്ഥലങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളുടെ തീയതികളും സ്ഥലങ്ങളും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജിദ്ദ, റിയാദ്, അൽ ഖോബാർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും വ്യോമസേനയുടെ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുകയെന്ന് മന്ത്രാലയം ‘എക്സ്’ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ സമയക്രമവും സ്ഥലങ്ങളും:
1. ജിദ്ദ: ജിദ്ദ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിന് എതിർവശത്തുള്ള വാട്ടർഫ്രണ്ടിലെ റോഷൻ മറീന ബീച്ചിൽ സെപ്റ്റംബർ 18, 20 തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് പ്രകടനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.
2. റിയാദ്: മൽഹമിലെ റിയാദ് എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കോൺഫറൻസ് സെൻററിൽ സെപ്റ്റംബർ 22, 23 തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം നാല് മുതലാണ് വ്യോമാഭ്യാസം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
3. അൽ ഖോബാർ: അമീർ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെൻററിന് (സെയ്ടെക്) മുന്നിലുള്ള അൽ ഖോബാർ കോർണിഷ് വാട്ടർഫ്രണ്ടിൽ സെപ്റ്റംബർ 26, 27 തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 4.30-നാണ് പരിപാടി നടക്കുക.
ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് രാജ്യത്തുടനീളം സൂക്ഷ്മമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രകടനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനായി സമയക്രമവും കേന്ദ്രങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം സ്വദേശികളോടും പ്രവാസികളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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