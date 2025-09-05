Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 9:35 AM IST

    മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ വാ​ട​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ അം​ഗീ​കാ​രം

    മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ലാ​വ​ധി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം
    മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ വാ​ട​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ അം​ഗീ​കാ​രം
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം. മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ വാ​ട​ക ലൈ​സ​ൻ​സി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്ഥാ​പ​നം രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണം. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത, ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ബ്രേ​ക്കു​ക​ൾ, ട​യ​റു​ക​ൾ, പ്ര​തി​ഫ​ല​ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ വ്യാ​പ്തി​യും നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ബു​ക്കി​ങ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ, മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ ട്രാ​ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മാ​യി മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യോ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളോ കാ​ൽ​ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളോ കൈ​യേ​റു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​രു​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ഉ​ചി​ത​വു​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഉ​ചി​ത​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു ഓ​പ്പ​റേ​റ്റിം​ഗ് ഓ​ഫി​സ​റെ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. പ​രാ​തി​ക​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​നാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് രേ​ഖ​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​ണ്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന​ക​ത്തും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള നി​രോ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ലെ​യും ആ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    എ​ല്ലാ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും പാ​ലി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ഏ​കീ​കൃ​ത ദേ​ശീ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘ബ​ല​ദി’ വ​ഴി​യാ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും കാ​ലാ​വ​ധി. ശേ​ഷം പു​തു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കാ​ല​ഹ​ര​ണ തീ​യ​തി​ക്ക് 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തു​ക്ക​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി​യ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 90 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ 180 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ചാ​ൽ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്താ​ൽ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി​യെ അ​റി​യി​ക്കാ​തെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം മ​റ്റൊ​രു ക​ക്ഷി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യാ​ൽ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്.

    മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ വാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നോ ഫ്ര​ഞ്ചൈ​സി ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കോ ​​വി​ധേ​യ​മ​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്.

    മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ന്റെ (ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്, മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ആ​യു​സ്സ് നി​ർ​മാ​ണ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ട​രു​ത്. സൈ​റ്റ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള​യാ​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​ണ്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ത​ര​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ബാ​ഹ്യ ചി​ഹ്നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. സൈ​റ്റി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. സൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. സൈ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു വി​ശ്ര​മ​മു​റി ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന മാ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം എ​ന്നി​വ​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്.

    മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലോ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് രീ​തി​യി​ൽ വാ​ട​ക കാ​ല​യ​ള​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ നി​ർ​ത്ത​ണം.

    വാ​ട​ക​ക്കാ​ര​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ ന​ല്ല നി​ല​യി​ൽ പ​രി​പാ​ലി​ക്ക​ണം. അ​തി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും വാ​ട​ക കാ​ല​യ​ള​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വ ഉ​ട​നെ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നും ത​യാ​റാ​വ​ണം. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ക​രാ​റു​ക​ളോ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ഗ​ത​യി​ലോ ഡ്രി​ഫ്റ്റിം​ഗി​ലോ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നു​മെ​ല്ലാം വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച ഹൈ​വേ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ വാ​ട​ക​ക്കാ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കോ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കോ ​​ശ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തും തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലോ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലോ, മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി മ​റി​ക​ട​ക്കു​തോ, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​​ലോ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

