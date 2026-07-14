Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅഭ്യൂഹങ്ങളും വ്യാജ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 July 2026 5:21 PM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 5:21 PM IST

    അഭ്യൂഹങ്ങളും വ്യാജ വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിക്കരുത്; മുന്നറിയിപ്പുമായി സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    അഭ്യൂഹങ്ങളും വ്യാജ വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിക്കരുത്; മുന്നറിയിപ്പുമായി സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
    cancel

    റിയാദ്: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉറവിടമില്ലാത്ത വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും എല്ലാ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും അവയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ശേഖരിക്കാൻ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    വ്യാജ വാർത്തകളും സ്രോതസ്സ് വ്യക്തമല്ലാത്ത ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും കാരണമാകുമെന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത ഒരു വിവരവും യാതൊരു പരിശോധനയുമില്ലാതെ പങ്കുവെക്കരുത്.

    വാർത്തകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസുരക്ഷ നിലനിർത്താനും ഔദ്യോഗിക വാർത്താ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രത്യേകം ഓർമിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi ministryfake videowarningspread rumors
    News Summary - Do not spread rumors and fake videos; Saudi Interior Ministry issues warning
    Similar News
    Next Story
    X