Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    4 Oct 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:54 AM IST

    സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് യു.​എ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്

    പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി​യും സാം​ക്ര​മി​കേ​ത​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്
    സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് യു.​എ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്
    യാം​ബു: പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി​യും സാം​ക്ര​മി​കേ​ത​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​വും നൂ​ത​ന​വു​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് യു.​എ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്. രോ​ഗ പ്ര​തി​രോ​ധ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലെ മി​ക​വ് കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച യു.​എ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടാ​നാ​യ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യും സാം​ക്ര​മി​കേ​ത​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള യു.​എ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഐ​ക്യ രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി 80ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 10ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ലെ 'ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് ദി ​ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റി​ങ്ങി' ലെ ​പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    'സി​ഹ​ത്തീ' ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​പ്പും സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 'സി​ഹ' വെ​ർ​ച്വ​ൽ സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും അ​വാ​ർ​ഡ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പൗ​ര​ന്മാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 'ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം', വാ​ക് 30 എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ഫ​ലം ക​ണ്ട​താ​യും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ആ​രോ​ഗ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ർ​ച്വ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​യ 'സി​ഹ' എ​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​രം​ഭ​മാ​യി ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തും നേ​ട്ട​മാ​ണ്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 200ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ മു​ക്കു​മൂ​ല​ക​ളി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​നം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, ആ​ധു​നി​ക പൊ​തു​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ് യു.​എ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടാ​ൻ വ​ഴി​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

