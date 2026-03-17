    date_range 17 March 2026 1:14 PM IST
    date_range 17 March 2026 1:14 PM IST

    ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി സൗ​ദി മ​ന്ത്രാ​ല​യം; ഉം​റ വി​സ വി​ത​ര​ണം 20ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും

    ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി സൗ​ദി മ​ന്ത്രാ​ല​യം; ഉം​റ വി​സ വി​ത​ര​ണം 20ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും
    റി​യാ​ദ്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള വി​സ വി​ത​ര​ണം മാ​ർ​ച്ച് 20ന് (​ശ​വ്വാ​ൽ ഒ​ന്ന്) അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഉം​റ സീ​സ​ണി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സൗ​ദി ഉം​റ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​തി​നേ​ഴാ​മ​ത് ആ​നു​കാ​ലി​ക യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തി​യ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഉം​റ വി​സ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ശ​വ്വാ​ൽ 15 (ഏ​പ്രി​ൽ മൂ​ന്ന്) വ​രെ മാ​ത്ര​മേ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​കൂ. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഏ​പ്രി​ൽ 18 വ​രെ മാ​ത്ര​മേ രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ. ഉം​റ വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് യാ​തൊ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മ്മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യ ഹ​ജ്ജ് വി​സ ത​ന്നെ വേ​ണം.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. റ​മ​ദാ​ൻ സീ​സ​ണി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​യ ഉം​റ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ​റ​ബീ​അ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ‘നു​സ്ക് മ​സാ​ർ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ട് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യ മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഉം​റ ക​മ്പ​നി​ക​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

