    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:16 AM IST

    71,700 ഹ്യു​ണ്ടാ​യ് എ​ല​ൻ​ട്ര, ഐ30 ​കാ​റു​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച് സൗ​ദി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ജി​ദ്ദ: 2009-2011 മോ​ഡ​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 71,700 ഹ്യു​ണ്ടാ​യ് എ​ല​ൻ​ട്ര, ഐ30 ​കാ​റു​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഡ്രൈ​വ​ർ സൈ​ഡ് എ​യ​ർ​ബാ​ഗ് ഇ​ൻ​ഫ്ലേ​റ്റ​റി​ലെ ത​ക​രാ​ർ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് കാ​റു​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ എ​യ​ർ​ബാ​ഗ് പൊ​ട്ടാ​നും മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള ലോ​ഹ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കി​നോ മ​ര​ണ​ത്തി​നോ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഹ്യു​ണ്ടാ​യ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Gulf Newshyundai elantraSaudi Arabia Newssaudi ministry of commerce
