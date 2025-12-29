Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right19,281 ടൊയോട്ട,...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:15 PM IST

    19,281 ടൊയോട്ട, ലെക്സസ് വാഹനങ്ങൾ സൗദി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം തിരിച്ചുവിളിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    19,281 ടൊയോട്ട, ലെക്സസ് വാഹനങ്ങൾ സൗദി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം തിരിച്ചുവിളിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് 19,281 ടൊയോട്ട, ലെക്സസ് വാഹനങ്ങൾ സൗദി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം തിരിച്ചുവിളിച്ചു. 2022 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടൊയോട്ട എൽ.സി 300, ലെക്സസ് എൽ.എക്സ് 600, എൽ.എക്സ് 500 ഡി എന്നീ മോഡലുകളിൽപെട്ട വാഹനങ്ങളാണ് മന്ത്രാലയം തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അലോയ്യിൽ കണ്ടെത്തിയ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ നടപടി.

    എൻജിനിൽ അസ്വാഭാവികമായ ശബ്​ദമുണ്ടാകാനും വാഹനം സ്​റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകാനും യാത്രയ്ക്കിടയിൽ എൻജിൻ പെട്ടെന്ന് നിലച്ചുപോകാനുമുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് മന്ത്രാലയം ഈ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വാഹന ഉടമകൾ മന്ത്രാലയത്തി​ന്റെ www.recalls.sa എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് തങ്ങളുടെ വാഹനത്തി​ന്റെ ചേസിസ് നമ്പർ അതിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

    തകരാറിലായ വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളെ പ്രാദേശിക ഏജൻറായ അബ്​ദുല്ലത്തീഫ് ജമീൽ കമ്പനി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ പാലിക്കേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സഹായത്തിനുമായി ടൊയോട്ട ഉടമകൾക്ക് 8004400055 എന്ന നമ്പറിലും, ലെക്സസ് ഉടമകൾക്ക് 8001220022 എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lexussaudi ministry of commerceToyota Cars
    News Summary - Saudi Ministry of Commerce recalls 19,281 Toyota and Lexus vehicles
    Similar News
    Next Story
    X