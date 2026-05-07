Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹ​ജ്ജ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 May 2026 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 2:25 PM IST

    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൗ​ദി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൗ​ദി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ക​ർ​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പെ​ർ​മി​റ്റ് എ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശി​ല​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ശു​ദ്ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ സ​ഞ്ചാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. പെ​ർ​മി​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ വ​ൻ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ൽ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കൂ. ഇ​ത് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​വ​ന സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​തി​യാ​യ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വ്യാ​ജ ഹ​ജ്ജ് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ വ​ഞ്ചി​ത​രാ​ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ത്യേ​കം നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ബു​ക്കിം​ഗു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഹ​ജ്ജ് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ത്മീ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ എ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi ministrysafetyhajj pilgrims
    News Summary - Saudi ministry imposes strict controls to ensure safety of Hajj pilgrims
    Similar News
    Next Story
    X