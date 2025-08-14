Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Aug 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 7:36 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി സൗ​ദി സേ​ന

    saudi military
    സൗ​ദി അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ റോ​ന്ത് ചു​റ്റു​ന്ന സേ​നാം​ഗം

    യാം​ബു: ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ചയും സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​വി​ധ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട ശ​ക്ത​മാ​ക്കി സൗ​ദി സേ​ന. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യ​ട​ക്കം ധാ​രാ​ളം പേ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത​താ​യി സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. മ​യ​ക്കു മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും സൗ​ദി​യി​ലെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ 999, 994 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തോ ആ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ കൈ​മാ​റാ​ൻ സു​ര​ക്ഷ സേ​ന പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ല്ലാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ദീ​ന​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ പെ​ട്രോ​ളിം​ഗ് ന​ട​ത്തി​യ സേ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 1.7 കി​ലോ​ഗ്രാം മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ എ​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ടു പാ​കി​സ്ഥാ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ജി​സാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ദ്-​ദേ​ർ സെ​ക്ട​റി​ലെ ബോ​ർ​ഡ​ർ ഗാ​ർ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് പ​ട്രോ​ളിം​ഗ് വി​ഭാ​ഗം 340 കി​ലോ​ഗ്രാം 'ഖാ​ത്ത്' ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന് 14 എ​ത്യോ​പ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഫി​ഫ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ 60,279 അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടാ​ബ്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും 33 കി​ലോ​ഗ്രാം ഹാ​ഷി​ഷി ന്റെ​യും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ജി​സാ​നി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ പെ​ട്രോ​ളിം​ഗ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്രാ​രം​ഭ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ന​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

