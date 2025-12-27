സൗദി മെഡിക്കൽ സംഘം താൻസാനിയയിലെത്തി; 250 ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തും

സൗദി മെഡിക്കൽ സംഘം താൻസാനിയയിലെത്തി; 250 ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുംtext_fields
റിയാദ്: 250 ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്താൻ സൗദി മെഡിക്കൽ സംഘം താൻസാനിയയിൽ എത്തി. ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള മാനുഷിക ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഏഴാമത്തെ സൗദി മെഡിക്കൽ കോൺവോയ് ടാൻസാനിയയിലെ പെമ്പ ദ്വീപിൽ എത്തിയത്.
വേൾഡ് അസംബ്ലി ഓഫ് മുസ്ലിം യൂത്ത് (വമി) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇത് ഏകദേശം 250 ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുതിർന്നവരുടെ യൂറോളജി, പീഡിയാട്രിക് യൂറോളജി ആൻഡ് ഓർത്തോപീഡിക്സ്, ജനറൽ സർജറി, പീഡിയാട്രിക് സർജറി എന്നിങ്ങനെ നാല് സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ മെഡിക്കൽ കോൺവോയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മേഖലയിലെ ചില ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണിത്.സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള 15ലധികം സർജന്മാരും അഞ്ച് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റുകളും വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ജിദ്ദയിലെ കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് യൂറോളജിസ്റ്റും മെഡിക്കൽ കോൺവോയിയുടെ തലവനുമായ ഡോ. അയ്മൻ അൽസുലൈമാനി പറഞ്ഞു. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചികിത്സാ, ശസ്ത്രക്രിയാ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും രോഗികളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ശസ്ത്രക്രിയ പരിചരണം നൽകുന്നതിനും അവർ തങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ വൈദഗ്ധ്യം പങ്കിടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും ആവശ്യക്കാരെ സേവിക്കുന്നതിനും സംഭാവന നൽകുന്ന മാനുഷികവും വൈദ്യപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സൗദി നടത്തുന്ന മാനുഷിക ശ്രമങ്ങളെ ഡോ. അൽസുലൈമാനി പ്രശംസിച്ചു.
