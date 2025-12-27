Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:15 AM IST

    സൗദി മെഡിക്കൽ സംഘം താൻസാനിയയിലെത്തി; 250 ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തും

    സൗദി മെഡിക്കൽ സംഘം താൻസാനിയയിലെത്തി; 250 ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തും
    താ​ൻ​സാ​നി​യ​യി​ലെ​ത്തി​യ സൗ​ദി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം

    റി​യാ​ദ്: 250 ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ സൗ​ദി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം താ​ൻ​സാ​നി​യ​യി​ൽ എ​ത്തി. ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ സൗ​ദി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ൺ​വോ​യ് ടാ​ൻ​സാ​നി​യ​യി​ലെ പെ​മ്പ ദ്വീ​പി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    വേ​ൾ​ഡ് അ​സം​ബ്ലി ഓ​ഫ് മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് (വ​മി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 250 ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ യൂ​റോ​ള​ജി, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് യൂ​റോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ്, ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് സ​ർ​ജ​റി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ൺ​വോ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 15ല​ധി​കം സ​ർ​ജ​ന്മാ​രും അ​ഞ്ച് സ്പെ​ഷ്യ​ലൈ​സ്ഡ് അ​ന​സ്തേ​ഷ്യോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ളും വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് യൂ​റോ​ള​ജി​സ്റ്റും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ൺ​വോ​യി​യു​ടെ ത​ല​വ​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​യ്മ​ൻ അ​ൽ​സു​ലൈ​മാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സാ, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കി​ടു​ന്നു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക​വും വൈ​ദ്യ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഡോ. ​അ​ൽ​സു​ലൈ​മാ​നി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:medical teamSaudi NewsTanzaniasurgeries
